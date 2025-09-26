clear sky
19°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1896
usd
99.7104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) КО СУ ТУРЦИ И КОЈЕ ЈЕ ЊИХОВО ПОРЕКЛО? Сазнајте из предавања др Бориса Стојковиског

26.09.2025. 16:09 16:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: freeimages

Предавање историчара др Бориса Стојковског на тему „Ко су Турци? Порекло и најстарија историја“ (25. 9. 2025) можете погледати на Јутјуб каналу Културног центра Новог Сада.

Како је најављено из КЦНС, нови серијал аутора др Борис Стојковског посвећен историји Турске и турског народа у средњем веку, започиње темом о пореклу Турака. 

Стојковски је истакао разлике између туркијских народа у целини и Турака као њиховог, можда и најзначајнијег представника. 

Осим порекла и првих историјских трагова Турака, биће речи и о Гоктур каганату – првој турској држави раног средњег века која је обухватала велике делове централне Азије.

Предавање др Бориса Стојковског можете погледати овде:

кцнс предавање турци
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај