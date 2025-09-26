(ВИДЕО) КО СУ ТУРЦИ И КОЈЕ ЈЕ ЊИХОВО ПОРЕКЛО? Сазнајте из предавања др Бориса Стојковиског
26.09.2025. 16:09 16:26
Коментари (0)
Предавање историчара др Бориса Стојковског на тему „Ко су Турци? Порекло и најстарија историја“ (25. 9. 2025) можете погледати на Јутјуб каналу Културног центра Новог Сада.
Како је најављено из КЦНС, нови серијал аутора др Борис Стојковског посвећен историји Турске и турског народа у средњем веку, започиње темом о пореклу Турака.
Стојковски је истакао разлике између туркијских народа у целини и Турака као њиховог, можда и најзначајнијег представника.
Осим порекла и првих историјских трагова Турака, биће речи и о Гоктур каганату – првој турској држави раног средњег века која је обухватала велике делове централне Азије.
Предавање др Бориса Стојковског можете погледати овде: