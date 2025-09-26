НАЈСЛАЂА ПРИЧА О ПОВРАТКУ И УПОРНОСТИ Немањине палачинке МИРИШУ НА ДАЛЕКИ СВЕТ, али с домаћим потписом! Повратак с Алпа у Нови Сад као сјајан пословни потез
У старом језгру Новог Сада на највишој тачки Милетићеве улице, отворен је локал који мами и изгледом и мирисом.
Плаво-бела боја доминира ентеријером и екстеријером, плишани медведићи дочекују најмлађе, а сладак мирис теста, белгијске чоколаде и финих италијанских кремова шири се улицом и зауставља пролазнике. Власник овог места је Немања Миловац (29), млади повратник који је после две године рада у Аустрији у малом месту близу Салзбурга, решио да се врати кући и овде започне нешто своје.
Желео сам да уштедим новац и покренем посао овде, међу својима. Нисам никада имао план да заувек останем напољу. На Пинтересту сам пре три године видео идеје за „fluffy“ палачинке. Код нас то тада није постојало. Моја девојка Сандра Петровић и ја смо почели да експериментишемо у стану, пробавали разне комбинације и тако дошли до јединственог рецепта и идеје да отворимо локал, прича Немања за Српски угао.
За нешто више од годину дана њихов „Fluffy Pancakes“ постао је једна од градских атракција. Најтраженија палачинка је „Fluffy Amsterdam“ – пистаћ крем из Италије, белгијска бела чоколада, пире од малине и крупно ломљена сушена малина. „
Људи кажу да им је то омиљена комбинација, а нама и најпродаванија, додаје Миловац.
Други фаворит је „Дубаи“, палачинка у којој се комбинују пистаћ крем, турски кадаиф, белгијска млечна чоколада и опет малина као завршни додир.
За кремове користимо само најбоље састојке. Све је увозно – Италија, Белгија, Турска. Људи препознају квалитет и то се враћа кроз реакције, каже Немања и додаје да је права атракција њихов крем од лаванде, јединствен у Новом Саду, који госте изненади и мирисом, бојом и укусом који нигде другде не могу да пробају.
Гости највише хвале то што су њихове палачинке, „најмекше и најваздушастије које су пробали“. „То је оно што нас издваја. Често нам муштерије кажу да не могу да верују да палачинка може да остане тако мекана и сутрадан. То је наша тајна и наш заштитни знак.“
Да су препознати и шире од Новог Сада, сведоче и странци који долазе у локал. Недавно је био младић из Абу Дабија који је желео да откупи рецепт.
Понудио нам је да купи формулу за наше палачинке, али Сандра и ја смо одлучили да рецепт можемо да поделимо једино кроз франшизу. Наш циљ није да изгубимо идентитет, већ да га ширимо онако како смо га и створили – под именом Fluffy Pancakes, објашњава Немања.
За сада раде само он и његова девојка Сандра Петровић, али планирају ускоро да запосле нове људе. Посао, каже, иде боље него што је могао да замисли.
„Зарађујем више него у Аустрији, а најлепше је што сам овде, међу својима. То нема цену.“
Планови су већ на столу, нови локали у Новом Саду, затим у другим градовима, можда и у иностранству кроз франшизу.
Понуде постоје, па и из Абу Дабија. Али нама је најважније да растемо овде, код куће, корак по корак, закључује Миловац.
Поглед редакције портала Српски угао
Прича Немање Миловца и Сандре Петровић није само о палачинкама. Она је прича о повратку, о упорности и о томе да се успех може градити и овде у Србији. Њихов мали плаво-бели локал у Милетићевој постао је место окупљања, мирис који шири оптимизам и доказ да млад човек може да заради више него у иностранству, а да остане међу својима.