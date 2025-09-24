МОЖЕ НА ТОСТ, ПАЛАЧИНКЕ ИЛИ КРОФНЕ, АЛИ ЈЕ ПРАВИ АДУТ КАДА СЕ ПОСЛУЖИ УЗ ТВРДЕ СИРЕВЕ Скувајте пекмез од черија, фузију укуса кајсије и јагоде
Оно што мало ко зна јесте да се од парадајза може направити зимница која ће вас изненадити и бојом и укусом – пекмез какав нисте пробали.
Овај неуобичајени специјалитет, који помало подсећа на комбинацију џема од кајсије и јагоде, полако проналази своје место на трпезама гурмана.
Зашто баш парадајз у слатком облику?
Парадајз има природну слаткоћу и чврсту структуру која се током кувања претвара у баршунасту масу. Када се споји са лимуном и мирисним зачинима, настаје десерт који се може послужити уз палачинке, крофне, али и као оригинални додатак уз сиреве и месне плате.
Потребни састојци (за око шест тегли):
- 3 кг зрелог черипарадајза,
- 1,2 кг шећера,
- сок од 2 лимуна,
- 1 ванилин шећер или штапић ваниле,
- 1 кашичица цимета (по жељи).
Припрема корак по корак
Парадајз ољуштити, сваку главицу засећи ножем у облику крстића, кратко потопити у кључалу воду па одмах пребацити у хладну. Кора ће лако склизнути.
Ситно исећи или самлети – ољуштени парадајз исецкајте на коцкице или га пропасирајте, зависно да ли желите гушћи или финији пекмез.
Кување – ставите парадајз у шерпу са шећером и соком од лимуна. Кувајте на средњој ватри, повремено мешајући, док се смеса не згусне (1-1,5 сат).
Зачини – пред крај кувања додајте ванилу и цимет. Они ће заокружити арому и дати посебну топлину.
Паковање – врућ пекмез сипајте у стерилисане тегле, затворите и окрените наопачке да се направи вакуум.
Како се користи?
Пекмез од парадајза је савршен премаз за тост, палачинке или крофне, али је прави адут када се послужи уз тврде сиреве попут гауде, пармезана или домаћег качкаваља. Гурмани га радо користе и као „тајни састојак” у маринадама за месо.
Овај рецепт је прави доказ да у кухињи нема граница. Пекмез од парадајза није само зимница, то је прича о креативности, храбрости и спремности да пробамо нешто ново. Можда баш он постане звезда ваше зимнице ове године.