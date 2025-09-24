overcast clouds
24°C
24.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1872
usd
99.2775
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МОЖЕ НА ТОСТ, ПАЛАЧИНКЕ ИЛИ КРОФНЕ, АЛИ ЈЕ ПРАВИ АДУТ КАДА СЕ ПОСЛУЖИ УЗ ТВРДЕ СИРЕВЕ Скувајте пекмез од черија, фузију укуса кајсије и јагоде

24.09.2025. 17:43 17:49
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Коментари (0)
џем
Фото: Pexels

Оно што мало ко зна јесте да се од парадајза може направити зимница која ће вас изненадити и бојом и укусом – пекмез какав нисте пробали.

Овај неуобичајени специјалитет, који помало подсећа на комбинацију џема од кајсије и јагоде, полако проналази своје место на трпезама гурмана.

Зашто баш парадајз у слатком облику?

Парадајз има природну слаткоћу и чврсту структуру која се током кувања претвара у баршунасту масу. Када се споји са лимуном и мирисним зачинима, настаје десерт који се може послужити уз палачинке, крофне, али и као оригинални додатак уз сиреве и месне плате.

парадајз
Фото: Pexels

Потребни састојци (за око шест тегли):

  • 3 кг зрелог черипарадајза,
  • 1,2 кг шећера,
  • сок од 2 лимуна,
  • 1 ванилин шећер или штапић ваниле,
  • 1 кашичица цимета (по жељи).

Припрема корак по корак

Парадајз ољуштити, сваку главицу засећи ножем у облику крстића, кратко потопити у кључалу воду па одмах пребацити у хладну. Кора ће лако склизнути.

Ситно исећи или самлети – ољуштени парадајз исецкајте на коцкице или га пропасирајте, зависно да ли желите гушћи или финији пекмез.

Кување – ставите парадајз у шерпу са шећером и соком од лимуна. Кувајте на средњој ватри, повремено мешајући, док се смеса не згусне (1-1,5 сат).

Зачини – пред крај кувања додајте ванилу и цимет. Они ће заокружити арому и дати посебну топлину.

Паковање – врућ пекмез сипајте у стерилисане тегле, затворите и окрените наопачке да се направи вакуум.

Како се користи?

Пекмез од парадајза је савршен премаз за тост, палачинке или крофне, али је прави адут када се послужи уз тврде сиреве попут гауде, пармезана или домаћег качкаваља. Гурмани га радо користе и као „тајни састојак” у маринадама за месо.

Овај рецепт је прави доказ да у кухињи нема граница. Пекмез од парадајза није само зимница, то је прича о креативности, храбрости и спремности да пробамо нешто ново. Можда баш он постане звезда ваше зимнице ове године.

пекмез парадајз специјалитет
Извор:
Информер
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЕВО ЦЕНОВНИКА ВОЋА И ПОВРЋА ЗА ЗИМНИЦУ: Праве се пекмези, ајвари, кува се сок од парадајза... ПУН ШПАЈЗ ће вас коштати!

ЕВО ЦЕНОВНИКА ВОЋА И ПОВРЋА ЗА ЗИМНИЦУ: Праве се пекмези, ајвари, кува се сок од парадајза... ПУН ШПАЈЗ ће вас коштати!

03.09.2025. 20:48 20:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СМЕСТА СКЛОНИТЕ ЗИМНИЦУ СА ОВА ЧЕТИРИ МЕСТА Брже пропада, пекмез НИКАКО не држите у фрижидеру
zimnica

СМЕСТА СКЛОНИТЕ ЗИМНИЦУ СА ОВА ЧЕТИРИ МЕСТА Брже пропада, пекмез НИКАКО не држите у фрижидеру

29.08.2025. 10:38 10:45
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) МЕГАН МАРКЛ ПОЧЕЛА ДА ПРАВИ ЏЕМ! Бацила се на ОМИЉЕНИ СРПСКИ СПЕЦИЈАЛИТЕТ и БИЗНИС- Пекмез долази у луксузном паковању
Меган Маркл

(ВИДЕО) МЕГАН МАРКЛ ПОЧЕЛА ДА ПРАВИ ЏЕМ! Бацила се на ОМИЉЕНИ СРПСКИ СПЕЦИЈАЛИТЕТ и БИЗНИС- Пекмез долази у луксузном паковању

19.02.2025. 12:58 13:21
Волим
0
Коментар
0
Сачувај