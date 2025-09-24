ПРИРОДНО ДОБРО КОЈЕ ЧУВА ТАЈНЕ ЛЕДЕНОГ ДОБА Лесни профил код Старог Сланкамена јединствен је у Европи
Споменик природе лесни профил код Старог Сланкамена један је од три највреднија локалитета овог типа у свету и може се поредити са лесним наслагама у Кини и Централној Азији.
Хиљадама година навејавани лесни профили у Старом Сланкамену изузетно су вредно природно добро које чува тајне леденог доба и климатских промена током њега. То је геолошки локалитет јединствен у Европи јер предстацља најкомплетнији архив палеоклиматских промена током последњих 800.000 година на европском копну.
Лесни профили у Старом Сланкамену су већ око 300 година предмет истраживања домаћих и страних научника из различитих делова света и како су она указала на њихов изузетан значај, 1975. године стављени су под заштиту и проглашени спомеником природе. У прву категорију природних добара Србије сврстани су 2007. године. Одлуком о проглашењу Споменика природе „Лесни профил код Старог Сланкамена” коју је донела Скупштина Општине Инђија на седници одржаној 2022. године, за Управљача овог заштићеног подручја одређена је Туристичка организација општине Инђија.
- Када се спустите у Стари Сланкамен прођете поред светског чуда, јер се ту налази један од само три светска локалитета сачуваних лесних профила
стари скоро 800.000 година. Ови слојеви земље чувају тајне прошлих епоха и сврставају Стари Сланкамен, раме уз раме са најпознатијим дестинацијама на свету. Нажалост многи који прођу овуда то и не знају и то се мора променити. Време је да богату историју наших села ставимо и на светску мапу, а Сланкамен је прво име на тој листи – казао је директор Туристичке организације Инђија Слободан Милновић.
На лесном профилу код Старог Сланкамена регистровано је пет хоризоната леса и пет хоризоната фосилног земљишта, на основу којих континуирано може да се прати развој лесних творевина у последњих скоро милион година, што уједно представља и изузетну реткост.
Посебан геоморфолошки облик који се налази у непосредној близини заштићеног подручја представља сурдук. Сурдуци спадају у посебну групу облика који су створени пролувијалним процесом али измењени антропогеном делатношћу. Да би се лакше и најкраћим путем спустио са вишег лесног терена на нижи, човек је поспешио пролувијални процес прокопавањем и проширењем сурдука. Све то је довело до њиховог даљег удубљивања, услед изражене вертикалне ерозије, уз процес обурвавања леса на њиховим готово вертикалним странама. Сурдуци се јављају на ивицама лесне заравни или на странама долова.
Сланкаменски сурдук дугачак је око 850 m и настао је дуж истоименог раседа. Овим сурдуком спуштале су се и римске легије према утврђењу Аcumincum који је подигнут на обронцима лесних и плиоценских наслага. Данас кроз овај сурдук пролази државни пут IIА реда, број 126 који повезује Инђију и Стари Сланкамен.
