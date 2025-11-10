СРЦЕ НИЈЕ ИЗДРЖАЛО Двојица навијача ИЗГУБИЛА ЖИВОТ на трибинама! Хитна све урадила, али мушкарцима спаса није било ТРАГЕДИЈА НА ЗАВРШНОМ МАСТЕРСУ У ТОРИНУ
10.11.2025. 21:54 22:00
Велика трагедија догодила се на Завршном мастерсу у Торину пошто су двојица навијача изгубила живот.
Како преноси "Газета дело Спорт“, преминула лица имају 70 и 78 година.
Једном навијачу је позлило током јутра у фан зони близу дворане. Другом је позлило на трибинама током меча између Тејлора Фрица и Лоренца Музетија. У оба случаја Хитна помоћ брзо је реаговала и покушала да их реанимира. Хитно су пребачени у оближњу болницу Молинете, али су, нажалост, тамо убрзо преминули - стоји у тексту "Газете".
Како преносе италијански медији, обојица навијача су доживела изненадне срчане ударе у два одвојена инцидента, која су се догодила у кратком временском размаку, пише Телеграф.