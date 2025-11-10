overcast clouds
СРЦЕ НИЈЕ ИЗДРЖАЛО Двојица навијача ИЗГУБИЛА ЖИВОТ на трибинама! Хитна све урадила, али мушкарцима спаса није било ТРАГЕДИЈА НА ЗАВРШНОМ МАСТЕРСУ У ТОРИНУ

10.11.2025. 21:54 22:00
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
тенис
Фото: pexels.com

Велика трагедија догодила се на Завршном мастерсу у Торину пошто су двојица навијача изгубила живот.

Како преноси "Газета дело Спорт“, преминула лица имају 70 и 78 година.

Једном навијачу је позлило током јутра у фан зони близу дворане. Другом је позлило на трибинама током меча између Тејлора Фрица и Лоренца Музетија. У оба случаја Хитна помоћ брзо је реаговала и покушала да их реанимира. Хитно су пребачени у оближњу болницу Молинете, али су, нажалост, тамо убрзо преминули - стоји у тексту "Газете".
 

Како преносе италијански медији, обојица навијача су доживела изненадне срчане ударе у два одвојена инцидента, која су се догодила у кратком временском размаку, пише Телеграф.
 

тениски турнир мастерс срчани удар
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
