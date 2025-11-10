ПРИЗНАЊЕ „АВРАМ МРАЗОВИЋ” СОМБОРСКИМ ПРОСВЕТАРИМА Награде за изузетан допринос образовању

Ова признања се додељују појединцима за постигнуте резултате у области унапређења образовања у категорији предшколског, основношколског и средњошколског образовања на територији града Сомбора.

Признање за ангажман који доприноси подизању стандарда кроз иновативан рад у области предшколског образовања и васпитања додељено је Љиљани Радиновић, васпитачици у објекту вртића „Сунце“ ПУ „Вера Гуцуња“ Сомбор, док је у категорији основношколског образовања и васпитања награда додељена Светлани Радин, наставници разредне наставе у ОШ „Бранко Радичевић“ Стапар. У категорији средњешколског образовања и васпитања, признање је отишло у руке Жељки Милошевић, професорици стручних предмета у Музичкој школи „Петар Коњовић“ Сомбор.