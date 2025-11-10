overcast clouds
ПРИЗНАЊЕ „АВРАМ МРАЗОВИЋ” СОМБОРСКИМ ПРОСВЕТАРИМА Награде за изузетан допринос образовању

10.11.2025. 10:40 10:48
Пише:
Милић Миљеновић
Извор:
Дневник
Лауреаткиње Љиљана Радиновић, Светлана Радин и Жељка Милошевић
Фото: Град Сомбор

СОМБОР: Као колевка просвете словенског југа, Сомбор је и ове године, поводом Дана просветних радника који се обележава 8. новембра, уручио признања „Аврам Мразовић“ својим најистакнутијим просветним радницима у 2025. години.

Ова признања се додељују појединцима за постигнуте резултате у области унапређења образовања у категорији предшколског, основношколског и средњошколског образовања на територији града Сомбора.

Признање за ангажман који доприноси подизању стандарда кроз иновативан рад у области предшколског образовања и васпитања додељено је Љиљани Радиновић, васпитачици у објекту вртића „Сунце“ ПУ „Вера Гуцуња“ Сомбор, док је у категорији основношколског образовања и васпитања награда додељена Светлани Радин, наставници разредне наставе у ОШ „Бранко Радичевић“ Стапар. У категорији средњешколског образовања и васпитања, признање је отишло у руке Жељки Милошевић, професорици стручних предмета у Музичкој школи „Петар Коњовић“ Сомбор.

