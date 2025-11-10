РАДНО ВРЕМЕ СПЕНСА ЗА ДАН ПРИМИРЈА Базен и ледена дворана биће на располагању према редовном распореду
10.11.2025.
Јавно предузеће ,,Спортски и пословни центар Војводина“ ће у уторак, 11. новембра 2025. године за државни празник, Дан примирја у Првом
светском рату, бити отворен.
Посетиоцима ће базен и ледена дворана бити на располагању према редовном распореду који важи радним даном.
Трговачки простор ће радити, a у свим спортским просторима одржаваће се тренажни рад спортских организација.
Од среде, 12. новембра јавно предузеће редовно ради.