10.11.2025.
Нови Сад
РАДНО ВРЕМЕ СПЕНСА ЗА ДАН ПРИМИРЈА Базен и ледена дворана биће на располагању према редовном распореду

10.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
klizanje
Фото: unsplash.com, ilustracija

Јавно предузеће ,,Спортски и пословни центар Војводина“ ће у уторак, 11. новембра 2025. године за државни празник, Дан примирја у Првом
светском рату, бити отворен.

Посетиоцима ће базен и ледена дворана бити на располагању према редовном распореду који важи радним даном. 

Трговачки простор ће радити, a у свим спортским просторима одржаваће се тренажни рад спортских организација.

Од среде, 12. новембра јавно предузеће редовно ради.

Спенс радно време
Нови Сад Сервисне информације
