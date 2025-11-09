broken clouds
ГРАД КРЕЋЕ У ПРОВЕРУ СТАЊА 10 ШКОЛА И 2 ДОМА ЗДРАВЉА Какве су нам цеви, прозори, конструкција

09.11.2025. 17:31 17:35
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник (Бранислав Лучић)

Град Нови Сад, преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, расписао је јавну набавку за преглед грађевинске конструкције и израду елабората о стању објеката десет школа и два дома здравља на територији града. Циљ поступка је очување и унапређење инфраструктуре установа јавне намене, речено је у саопштењу Градске управе.

Планирани прегледи обухватиће анализу конструктивних елемената, стање инсталација, опреме и уређаја, као и израду препорука за евентуалне мере санације. Реч је о неопходном кораку који претходи даљим улагањима и модернизацији школских и здравствених објеката.

Набавком су обухваћене Основна школа „Јосип Славенски“, објекат мале школе ОШ „Јован Поповић“, ОШ „Јожеф Атила“, ОШ „Бранко Радичевић“, ОШ „Васа Стајић“, ОШ „Михајло Пупин“ у Ветернику и ОШ „Лаза Костић“ у Ковиљу, као и оба објекта Средње школе „Светозар Милетић“ у Улици народних хероја и на Тргу Марије Трандафил, Пољопривредна школа са домом ученика у Футогу и Медицинска школа „7. април“. Поред тога, биће обухваћени и Дом здравља у Змај Огњена Вука и Амбуланта у Бегечу.

Рок за извршење услуге је 250 дана од дана потписивања уговора, наводи се у саопштењу Градске управе.

 

Нови Сад
