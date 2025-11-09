broken clouds
НЕ ЗНА ЗА ГРАНИЦЕ – „Летећи“ Швеђанин најавио нови светски рекорд, ово му још није пошло за руком

09.11.2025.
Дневник
ТАНЈУГ
Шведски атлетичар Арманд Дуплантис покушаће да обори светски рекорд у скоку мотком на Европском првенству, које ће бити одржано од 10. до 16. августа наредне године у Бирмингему.

Претпостављам да још нисам оборио светски рекорд на Европском првенству? – рекао је Дуплантис у интервјуу за Европску атлетску федерацију (Европска атлетика).

Шведски атлетичар је обарао рекорде на Олимпијским играма и светским првенствима, али никада на ЕП.

Дакле, то је нешто што морам да урадим. Било би сјајно ако бих то могао да урадим у Бирмингему. Само би требало да се фокусирам. Могу то да остварим. На мени је само да будем у правој форми и да будем спреман када дође време. Али, узбуђен сам због Бирмингема рекао Дуплантис.

Шведски атлетичар је 14 пута у каријери обарао светске рекорде у скоку с мотком. Он је последњи пут оборио светски рекорд 15. септембра ове године на СП у Токију. Нови светски рекорд сада износи 6,30 метара.

Дуплантис је ове године освојио златну медаљу на СП на отвореном, као и златно одличје на СП у дворани. Шведски атлетичар је уједно пети пут у каријери тријумфовао у финалу Дијамантске лиге и трећи пут освојио награду за атлетичара године на додели Европских атлетских Златних стаза.

Прилично ми је тешко да разумем и заиста схватим све што се дешавало и све што сам успео да постигнем. Мислим да ми награде, као што је ова, помажу да заиста све схватим и ценим све оно што сам урадио истакао је Дуплантис.

