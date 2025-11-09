broken clouds
ЗВЕЗДА СТРЕПЕЛА У СУБОТИЦИ, АЛИ ПРЕКИНУЛА КРИЗУ: Ипак победа након испуштених 2:0 против Спартака

09.11.2025. 17:58 18:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде победили су Спартак у Суботици 3:2 у 15. колу Суперлиге Србије.

Црвено-бели су тако прекинули низ од три утакмице без тријумфа у домаћем првенству. Шампион је уз пораз од новосадске Војводине, уписао два ремија, против Радничког из Ниша и Радника из Сурдулице. 

Била је победа императив на северу Бачке и нису Београђани лако дошли до ње. Стрепели су до краја. 

Костов је у 31. минуту довео Звезду у вођство, а након паузе су почели да пљуште голови на обе стране. На 2:0 повисио је Учена у 62. минуту, али већ након два минута Томовић са линије пенала смањује на 2:1, а у 69. је уследио још један гол Суботичана, прецизан је био Осеи. Осеи је постигао два гола и на почетку меча, али први је поништен због офсајда, а други због играња руком.

Није Звезда желела да се помири с ремијем, па је само после 60 секунди Костов други пут био стрелац за 3:2.   

Пласман обезедио Sofascore
фк црвена звезда фк спартак ждрепчева крв фк спартак суботица суперлига фудбал
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
