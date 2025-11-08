СРУШЕНА ЕВАНГЕЛИСТИЧКА ЦРКВА У ТИТЕЛУ Већ дуго била претња становницима који су туда пролазили
08.11.2025. 12:27 13:17
Евангелистичка црква у Тителу је протеклих дана срушена будући да се већ дуже време налазила у веома лошем стању и представљала претњу за безбедност становника Титела.
Тим поводом, Општина Тител предузела је све радње које су у њеној надлежности и контактирала власнике објекта у циљу проналажења најбољег решења.
Кроз неколико састанака, Евангелистичка црква Аугзбуршког исповедања са седиштем у Суботици, на челу са бискупом Робертом Балогом донела је одлуку о уклањању објекта.
Радови су готови, што значи да је црква у потпуности срушена, а поверени су предузећу „Шуша“ уз благослов надлежне институције, тј. Евангелистичке цркве Аугзбуршког исповедања у Србији – Војводини.