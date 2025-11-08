heavy intensity rain
11°C
08.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРУШЕНА ЕВАНГЕЛИСТИЧКА ЦРКВА У ТИТЕЛУ Већ дуго била претња становницима који су туда пролазили

08.11.2025. 12:27 13:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
црква
Фото: Фејсбук страница Баштине без заштите

Евангелистичка црква у Тителу је протеклих дана срушена будући да се већ дуже време налазила у веома лошем стању и представљала претњу за безбедност становника Титела.

Тим поводом, Општина Тител предузела је све радње које су у њеној надлежности и контактирала власнике објекта у циљу проналажења најбољег решења.

Кроз неколико састанака, Евангелистичка црква Аугзбуршког исповедања са седиштем у Суботици, на челу са бискупом Робертом Балогом донела је одлуку о уклањању објекта.

црква
Фото: Р. Чобан

Радови су готови, што значи да је црква у потпуности срушена, а поверени су предузећу „Шуша“ уз благослов надлежне институције, тј. Евангелистичке цркве Аугзбуршког исповедања у Србији – Војводини.

 

 

евангелистичка црква Тител рушењe
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај