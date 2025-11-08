moderate rain
СУБОТИЦА СЛАВИ 107 ГОДИНА СЛОБОДЕ Од трибине у Буњевачкој матици до филма „Завет браће" у част јунацима Великог рата

08.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
примирје
Фото: промо

Савез српских удружења Севернобачког округа и „Буњевачка матица“ организују трибину „Ослобођење Војводине 1918. у Великом рату”, која ће се одржати у понедељак, 10. новембра од 18 сати у просторијама Буњевачке матице у улици Корзо 8.

Предавачи на трибини биће генерал-мајор Милорад Ступар и емеритус професор др Стеван Васиљев, који ће говорити о ослобођењу Војводине у Првом светском рату.

Овај догађај представља увод у богат програм обележавања 107 година од ослобођења Суботице, које се слави 13. новембра. Програм почиње 10. новембра у СКЦ „Свети Сава”, од 19 сати, када ће бити представљена књига прозе „Зашто је петао престао да кукуриче” и друге колонистичке приче аутора Милана Мицића, историчара, секретара Матице српске и председника Удружења ратних добровољаца 1912–1918, њихових потомака и поштовалаца. 

На сцени Јадран Народног позоришта у Суботици, 12. новембра од 19 сати одржаће се свечана академија „Браћа увек – увик заједно”. У програму ће учествовати Тамара Бабић и Милица Рукавина под управом маестра Миће Јанковића, драмски уметник Милош Станковић и КУД „Младост 1947”. Водитељ програма биће Милица Рукавина.

На Пушкиновом тргу 13. новембра у 10.30, одржаће се помен и положити венци на споменик палим јунацима у ослободилачким ратовима 1912–1918. године. Свечаности ће се завршити истог дана у 19 сати у Буњевачкој матици приказивањем филма о ослобођењу Суботице „Завет браће”.

Суботица годишњица ослобођења програм
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Док су жене у Европи тек училе да возе, Ирена Сарић је већ јурила путевима Суботице

У СУБОТИЦИ ОЖИВЕО ЗАБОРАВЉЕНИ НАЧИН СЕТВЕ Овако су некада људи садили жито ЗАШТО СЕ ВРАЋАМО СТАРОЈ СОРТИ БАНКУТ?

(ВИДЕО) СПОЈИЛА РЕАЛИЗАМ И АПСТРАКЦИЈУ У ЈЕДАН ЈЕДИНСТВЕНИ СВЕТ Ана Бешлић је вајарством писала југословенску историју ПРИЧА О ЖИВОТУ И ДЕЛУ ПРВЕ АКАДЕМСКЕ ВАЈАРКЕ СУБОТИЦЕ

