ЧУО СЕ СТРОЈЕВ КОРАК У КАСАРНИ ”ЈУГОВИЋЕВО” Обележен дан 1. бригаде копнене војске; Градоначелник Мићин честитао празник
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин присуствовао је свечаности поводом обележавања Дана Прве бригаде Копнене војске у касарни „Југовићево“.
Тај дан се обележава као сећање на 9. новембар 1918. године када је прва јединица Седмог пешадијског пука Војске Краљевине Србије, предвођена мајором Војиславом Бугарским, умарширала у Нови Сад, а због тога се 9. новембар обележава и као Дан ослобођења града Новог Сада у Првом светском рату.
Том приликом градоначелник је честитао празник свим припадницима јединице и истакао да Град Нови Сад поносно негује односе са војском која својом снагом и посвећеношћу чува мир и безбедност свих грађана.
- Свим припадницима Прве бригаде Копнене војске честитам Дан бригаде у име свих Новосађана. Ваш рад и жртва представљају темељ наше сигурности и гарант вредности које морамо чувати, а то су слобода, мир и јединство - поручио је градоначелник Мићин.
Обележавању Дана Прве бригаде присуствовали су и командант Копнене војске генерал-мајор Зоран Насковић са сарадницима, представници Покрајинске владе, Јужнобачког управног округа, Министарства одбране, Војске Србије, МУП и други гости.