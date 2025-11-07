overcast clouds
НАКОН УЖАСНОГ СТАРТА И ПОВРЕДЕ: Хакими ипак спреман за Афрички куп нација

07.11.2025. 15:00 15:03
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Thibault Camus

Селектор фудбалске репрезентације Марока Валид Реграги изјавио је да ће Ашраф Хакими бити спреман за Афрички куп нација који стартује 20. децембра.

– Хакими ће играти на Афричком купу нација. Биће спреман. Баш лекарски тим је један од најбољих на свету и спремиће га да игра – рекао је Реграги на конференцији за медије.

Пари Сен Жермен је у среду саопштио да ће Хакими (27) паузирати најмање шест недеља због повреде зглоба коју је задобио после погибељног старта Луиса Дијаза из Бајерна.

Афрички куп нација се игра од 21. децембра до 18. јануара у Мароку. 

фудбал афрички куп нација повреда
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
