НАКОН УЖАСНОГ СТАРТА И ПОВРЕДЕ: Хакими ипак спреман за Афрички куп нација
Селектор фудбалске репрезентације Марока Валид Реграги изјавио је да ће Ашраф Хакими бити спреман за Афрички куп нација који стартује 20. децембра.
– Хакими ће играти на Афричком купу нација. Биће спреман. Баш лекарски тим је један од најбољих на свету и спремиће га да игра – рекао је Реграги на конференцији за медије.
Пари Сен Жермен је у среду саопштио да ће Хакими (27) паузирати најмање шест недеља због повреде зглоба коју је задобио после погибељног старта Луиса Дијаза из Бајерна.
Афрички куп нација се игра од 21. децембра до 18. јануара у Мароку.
🚨🇲🇦 BREAKING: Achraf Hakimi Suffers Serious Injury on His 27th Birthday!
Following a bad foul by Luis Diaz, Hakimi left the pitch in tears unable to walk. Urgent phone calls were made as medical staff attended to him.#Hakimi #Injury #Football #Morocco #GetWellSoon pic.twitter.com/yyvmilx1o8
— Lumi Watch (@Lumi_watch) November 5, 2025