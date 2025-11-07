НОВИ СЕЛЕКТОР СРБИЈЕ ОДРЕДИО СТРУЧНИ ШТАБ – Павловић: Прави избор, добро се познајемо и разумемо

Одредио је најближе сараднике са којима ће покушати да одведе наше најбоље кошаркашице на Европско првенство 2027. године.

Помоћници селектора Павловића биће Миљана Бојовић, која је и тренер јуниорске репрезентације, Бојан Ивановић и Данило Боровић.

Кондициони тренер ће бити Никола Маљковић, физиотерапеути Мирко Алексић и Анђелка Димитријевић, тим менаџер наша бивша трофејна репрезентативка Јелена Брукс, а доктор Андреј Георгиевски.

– Сматрам да сам направио прави избор сарадника, са већином имам дугогодишњу квалитетну сарадњу, добро се познајемо и разумемо. Верујем да ћемо у наредном периоду урадити све што је по плану, а у циљу квалификовања на Европско првенство – рекао је селектор Павловић.

Пред нашим националним тимом је нови циклус изузетно важних такмичења који почиње управо квалификацијама за Европско првенство 2027. године.

Павловић ће дебитовати на клупи репрезентације Србије 12. новембра на Исланду од 20.30 сати, у првом мечу првог ФИБА квалификационог прозора. Три дана касније, Србија ће од 18.00 сати дочекати репрезентацију Португалије у “Хали спортова Rанко Жеравица”.