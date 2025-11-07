Распоред сахрана за суботу, 8. новембар
У Новом Саду, Петроварадину, Футогу, Каћу и Будисави у суботу, 8. новембра, биће сахрањени:
Нови Сад, Градско гробље:
Марија Ивана Пуповац (-урна-) (1947.) 09.45
Драгица Уроша Сланкаменац (-испраћај-) (1957.) 09.45
Слађана Ангелине Рајић (1955. ) 10.30
Мирјана Добросава Павловић (-урна-) (1937.) 10.30
Агата Јулија Пољаковић (-испраћај-) (1931.) 11.15
Ратко Данила Пејић (-урна-) (1943.) 11.15
Фатмир Реџепа Адеми (1972.) 11.15
Љубиша Радомира Савић (1946.) 12.00
Катица Воје Селеш (1938.) 12.45
Ирина Владимир Копчански (1940.) 13.30
Аница Јефте Золотић (1947.) 14.15
Борислава Младена Ступар (1945.) 15.00
Нови Сад, Католичко гробље:
Ђерђ Ђерђа Борши (1979.) 13.00
Нови Сад, Успенско гробље:
Љиљана Негована Јеросимовић (1947.) 15.00
Петроварадин, Ново гробље:
Никола Ивана Ебенхе (-урна-) (1936.) 11.00
Нада Јуке Рапајић (1944.) 13.00
Футог, Горње старо гробље
Душан Илије Гашић (1934.) 11.00
Будисава,Католичко гробље:
Розалија Андраша Озвалд (1944.) 13.00
Каћ:
Нада Милана Лакић (1941.) 15.00