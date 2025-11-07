ВОЈВОДИНА ИДЕ У НИШ ПО ТРИ БОДА – Тањга: ИМТ је иза нас и не сме да се понови; ПЕТРОВИЋ: Шанса да се искупимо
Шеф стручног штаба Војводине Мирослав Тањга и везиста Његош Петровић оптимисти су пред гостовање Радничком у Нишу.
Фудбалери „старе даме“ гостују Радничком у Нишу у суботу од 19 часова, а Тањга је поручио да се екипа опоравила после тешке протекле седмице.
– Чињеница је да иза себе имамо једну турбулентну недељу у којој смо ишли од сјаја до очаја. Меч против Црвене звезде била је одлична по нас резултатски, али да се не понављамо више, док је други био катастрофалан, иако смо имали доста добрих момената. Нисмо били толико очајни у игри, колико је на крају испао резултат и тако смо довели себе у мало неугодну ситуацију. Идемо у Ниш, екипи која се подигла, пошто су ремизирали са Црвеном звездом, па су победили ОФК Београд и сада им долазимо ми. Имамо исте мотиве, исти став према свакој утакмици и сада идемо са циљем да победимо. С друге стране, поштујемо Раднички као клуб и као тим и свесни смо да имају добру екипу и да су на месту које по квалитету не заслужују. Верујем да заслужују бољи пласман него што то табела показује. Ми опет имамо кадровских проблема, Црномарковићу је напукла кост у шаци, морао је на операцију, али мислим да ће бити на располагању за седам дана. Повређени су као што знате Ета, Бутеан, Урош Николић – рекао је Тањга.
Иако је Раднички у доброј форми, Тањга жели да мисли више о стању и атмосфери у свом табору.
– Никад не водим превелику бригу о ривалима. Сваког једнако анализирамо, али више бринемо о нашој форми и нашем стању. Наша форма, наша атмосфера је нешто о чему мислимо. После Звезде имали смо мало времена за опоравак, али ништа од тога не сме да буде алиби. Имали смо добрих и лоших момената, али сада морамо то да исправимо против Радничког који је у налету – истакао је Тањга.
Он је за крај одговорио и на констатацију да Раднички ове сезоне има само један пораз на свом стадиону.
– Ми смо изгубили против ИМТ-а прву утакмицу, за све постоји први пут. Не бих се бавио статистиком и традицијом. Ми живимо од следећих утакмица, а не да гледамо уназад. Морамо да играмо на три бода у свакој следећој утакмици и да не размишљамо о претходним. Ми желимо да освајамо што више бодова, да остваримо наш циљ, а то је пласман у Европу. Неће нам бити лако, али верујемо у наш квалитет. У нашем првенству има доста уједначених екипа, то је добро за наш фудбал, не памтим када се десило да Звезда не победи на три утакмице у низу – закључио је Тањга.
Петровић: Шанса да се искупимо
Везиста Његош Петровић сложио се да је пред Вошом веома тешко и важно гостовање.
– Идемо у Ниш где нас чека занимљива екипа са квалитетним тренером. Анализирали смо их, знамо њихове врлине и мане и надамо се да ћемо искористити наш квалитет да дођемо до три бода после ове утакмице против ИМТ-а, која није смела да нам се деси. Хвала Богу брзо долази нова шанса да се искупимо и да се вратимо на наш победнички колосек. Нисмо имали довољно времена да се припремимо за ИМТ, али мислим да је шеф са стручним штабом одрадио перфектан посао и да смо сада сви на 100% пред полазак у Ниш – истакао је Петровић.
Утакмица Раднички – Војводина на програму је у суботу од 19 часова уз директан пренос на каналу Арена спорт 2.