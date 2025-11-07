overcast clouds
11°C
07.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА ДОЧЕКУЈУ ЗАХУКТАНИ ГРАФИЧАР: Црвено-црни јуришају на нову победу

07.11.2025. 11:21 11:27
Пише:
Вук Гвозденовић
Коментари (0)
фк кабел
Фото: фк кабел

Није уобичајено да екипе које су у доњем делу табеле пред међусобни сусрет имају добар низ.

Ипак, управо је тако пред прволигашки дуел Кабела и Графичара који се игра у суботу од 13 сати у Новом Саду на стадиону Пролетера са Слане баре.

Прошлог петка Кабел је савладао Ушће на гостовању, а Графичар је отишао корак даље, па је тако након победе над ТСЦ-ом у Купу Србије одлучио да изненади и Мачву у првенству и тако покаже да и те како има квалитет за опстанак у прволигашком друштву.

-Очекује нас тежак меч, Графичар има младу и квалитетна екипа која увек хоће да се надмеће. Ми смо такође у добром ритму после прошле утакмице и верујем да можемо да наставимо у том правцу. Ако будемо дисциплиновани и концентрисани, имамо реалну шансу за бодове и нову победу - јасан је један од најстандарднијих у тиму Кабела Андреј Пиваш.

Кабеловци графичар
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај