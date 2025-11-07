ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА ДОЧЕКУЈУ ЗАХУКТАНИ ГРАФИЧАР: Црвено-црни јуришају на нову победу
Није уобичајено да екипе које су у доњем делу табеле пред међусобни сусрет имају добар низ.
Ипак, управо је тако пред прволигашки дуел Кабела и Графичара који се игра у суботу од 13 сати у Новом Саду на стадиону Пролетера са Слане баре.
Прошлог петка Кабел је савладао Ушће на гостовању, а Графичар је отишао корак даље, па је тако након победе над ТСЦ-ом у Купу Србије одлучио да изненади и Мачву у првенству и тако покаже да и те како има квалитет за опстанак у прволигашком друштву.
-Очекује нас тежак меч, Графичар има младу и квалитетна екипа која увек хоће да се надмеће. Ми смо такође у добром ритму после прошле утакмице и верујем да можемо да наставимо у том правцу. Ако будемо дисциплиновани и концентрисани, имамо реалну шансу за бодове и нову победу - јасан је један од најстандарднијих у тиму Кабела Андреј Пиваш.