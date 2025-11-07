РУКОМЕТАШИ ЈУГОВИЋA ИДУ НА МЕГДАН ЦРВЕНОЈ ЗВЕЗДИ (19.30): „Каћки тићи“ желе нове бодове
Рукометаши Југовића уписали су два важна бода савладавши Кикинду у „Храму“ и показали да упркос слабим резултатима имају шта да кажу у елити.
Може се рећи да им после тешког распореда утакмица Црвеном звездом долази у правом тренутку. Београђани су у нокдауну, на зачељу табеле и мале су шансе да сачувају статус Суперлигаша. Каћани гостују црвено-белима у суботу од 19.30 сати у УВЦ Шумице.
Пред окршај са Београђанима тренер Југовића Горјан Спахић рекао је да се нада позитивном исходу.
– Лига је иуузетно захтевна, и једна победа или пораз мењају много. Жеља нам је да наставимо да освајамо бодове шанса за то је већ у Београду. Види се бољитак у нашој игри, делујемо компактније и то је оно што ме радује. Идемо корак по корак и надамо се успешној сезони. Звезда има добар тим, али смо фокусирани на освајање бодова и сгиуран сам да можемо до успеха – јасан је Спахић.