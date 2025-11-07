overcast clouds
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
У ФИНИШУ ПОЛУСЕЗОНЕ ВЕЛИКИ ИЗАЗОВИ: Фудбалери Војводине у суботу гостују у Кули

07.11.2025. 10:58 11:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Властимир Јанков
спорт
Фото: Градиштанци Васић и Јовић у плавим дресовима Фото: В. Јанков

Осокољени победом у минулом колу против Искре, фудбалери Војводине из Бачког Градишта у суботу гостују у Кули, где их очекује окршај са Хајдуком 1912.

У клубу влада изузетна атмофера, што је разумљиво ако се има у виду да смо четврти на табели. Ранијих година се најављивало да је жеља да будемо међу првих пет, а борили смо се за опстанак. Сада нисмо имали помпезне најаве, а временом су ствари дошле на своје место и са залихом од 21 бода смо сви задовољни, што не значи да у преостала три коле не желимо да увећамо бодовну „зимницу“. Ко зна, можда већ у суботу ту квоту можемо да увећамо макар за бод вели капитен Градиштанаца Немања Јовић, који обично улази са клупе.

Још у Кули неће моћи да игра Ненад Виновић, који издржава казну неиграња три утакмице због искључења, а остали су спремни да се надигравају са кулским „хајдуцима“. Зна тренер Душан Медић да лако неће бити са екс прволигашем, који има богату традицију, али ће покушати тактички да припреми играче за игру у којој могу да остану непоражени. 

Жреб је, иначе, био немилосрдан према Градиштанцима, пошто ће у последња три кола играти са бивши српсколигашима. После Куљана, дочекују трећепласирану Тису из Адорјана, па у последњем колу полусезоне гостују лидеру у Апатину.

Окршај у Кули судиће Петар Дражић из Бачке Паланке, а асистираће му крај аут линија суграђанин Милош Дражић и Врбашанин Јован Мрђеновић, док ће улогу делегата ФСВ обављати Арон Чонка из Аде.

 

 

 

фк војводина бачко градиште фудбал бачко градиште
Извор:
Дневник/Властимир Јанков
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
