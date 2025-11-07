overcast clouds
ОВАЈ САСТАВ ЕНГЛЕЗА ЧЕКА „ОРЛОВЕ“ НА ВЕМБЛИЈУ: Тухел објавио списак, Србији неће бити лако

07.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/Bradley Collyer/PA via AP

Селектор Енглеске Томас Тухел објавио је списак играча на које ће рачунати у последња два меча квалификација за Светско првенство, против Србије и Албаније.

На списку су голмани Џордан Пикфорд (Евертон), Дин Хендерсон (Кристал Палас), Ник Поуп (Њукасл Јунајтед).

Као одбрамбени играчи наведени су Рис Џејмс (Челси), Марк Геји (Кристал Палас), Џон Стонс (Манчестер Сити), Ден Берн (Њукасл), Езри Конса (Астон Вила), Нико О'Рајли (Манчестер Сити), Ђед Спенс (Тотенхем), Џарел Кванса (Бајер Леверкузен). 

На списку су и везни играчи Џуд Белингем (Реал), Елиот Андерсон (Нотингем Форест), Џордан Хендерсон (Брентфорд), Адам Вортон (Кристал Палас), Морган Роџерс (Астон Вила), Деклан Рајс (Арсенал), Алекс Скот (Борнмут). 

Ту су и нападачи Хари Кејн (Бајерн), Еберечи Езе (Арсенал), Џаред Боувен (Вест Хем), Ентони Гордон (Њукасл), Маркус Рашфорд (Барселона), Букајо Сака (Арсенал), Фил Фоден (Манчестер Сити).

Енглеска је већ обезбедила пласман на Мондијал 2026. године, а за крај квалификација 13. новембра дочекује Србију, а три дана касније гостује Албанији.      

Србија само победом у Енглеској може да дође до реалне шансе за пласман у бараж.

фудбалска репрезентација србије мундијал 2026
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
