overcast clouds
8°C
07.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВРДНИК ДОБИЈА АТРАКТИВАН ПРОСТОР ЗА ОДМОР И ЗАБАВУ Подиже се линијски парк између „Фрушких терми” и центра

07.11.2025. 10:14 10:19
Пише:
Силвиа Ковач
Извор:
Дневник
Коментари (0)
врдник
Фото: Пројектантски биро ДБА

У току је прва фаза изградње и формирања јавног линијског парка на потесу између „Фрушких терми” и централног језгра Врдника.

Уз постојећи асфалтни пут, који ће бити проширен, биће формирана зона у којој ће се налазити трим стаза од тартана, интегрисана пешачко-бициклистичка стаза, зоне са клупама и салетлама, а на простору ће бити постављена нова дечја игралишта, иновативног дизајна. 

По пројекту пројектантског бироа ДБА, парк ће се простирати од туристичко-угоститељског комплекса „Фрушке терме”, дуж Стазе здравља према насељу Врдник. Надморска висина је око 250 метара, па је идеална за одмор и рекреацију. Читава зона ће садржати савремене инсталације попут вајфај система, видео-надзора, оптичких каблова, јавне расвете. 

врдник
Фото: Пројектантски биро ДБА

Линијски парк, за рекреацију и опуштање посетилаца, обухвата уређене стазе за шетање, платое за одмор, игру деце и забаву одраслих, као и стазе за трчање, уз адекватну парковску инфраструктуру и мобилијар. Пешачки део биће уређен тако да се оствари функционално повезивање свих делова парка са окружењем, а у циљу пружања разноврсности садржаја за одмор, организацију различитих манифестација и концерата, игру и едукацију. 

Главни пешачки правац пружаће се дуж Стазе здравља, повезујући хотелско-туристички комплекс „Фрушке терме” и етно-село „Врдничка кула” са планираним амфитеатром, дечјим игралиштем, спортско-рекреативним теренима, усмеравајући посетиоце ка насељу Врдник. 

Фото: Dnevnik.rs

У продужетку линијског парка, уз Стазу здравља, биће смештено дечје игралиште са разноврсним реквизитима, попут љуљашки, трамполина, клацкалица, пењалица и полигона постављених у гумираној подлози. Мобилијар је замишљен од дрвета како би се што боље уклопио у природни амбијент Националног парка. Планирано је да део игралишта буде засенчен делимично транспарентном надстрешницом. 

Систем повезаних стаза ће делити парк, а уједно и повезивати целине које су карактеристичним садржајем предвиђене за различите групе корисника. Уз све то биће посађено разно високо и ниско растиње, а овај правац ће први пут добити култивисан и планиран дрворед са пажљиво одабраним врстама.

врдник Фрушке терме парк
Извор:
Дневник
Пише:
Силвиа Ковач
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
У ВРДНИКУ ОТВОРЕНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОСВЕЋЕНА ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Владимир Гак указао на тему збрињавања органског отпада
војводина

У ВРДНИКУ ОТВОРЕНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОСВЕЋЕНА ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Владимир Гак указао на тему збрињавања органског отпада

30.10.2025. 15:58 16:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВРДНИК ДОМАЋИН ПЛАНИНСКОГ ТРЧАЊА Отворено треће по реду CISM Балканско војно првенство
Покрајинска влада

ВРДНИК ДОМАЋИН ПЛАНИНСКОГ ТРЧАЊА Отворено треће по реду CISM Балканско војно првенство

08.10.2025. 13:50 13:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) ВРДНИК ЋЕ ПОСТАТИ НОВИ ЗЛАТИБОР Куће се не продају, ничу нове зграде, апартмани, виле ОД СЕЛА ДО ТУРИСТИКОГ ЦЕНТРА ЗА КРАТКО ВРЕМЕ
2

(ФОТО) ВРДНИК ЋЕ ПОСТАТИ НОВИ ЗЛАТИБОР Куће се не продају, ничу нове зграде, апартмани, виле ОД СЕЛА ДО ТУРИСТИКОГ ЦЕНТРА ЗА КРАТКО ВРЕМЕ

06.10.2025. 11:35 11:52
Волим
0
Коментар
16
Сачувај