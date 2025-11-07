ВРДНИК ДОБИЈА АТРАКТИВАН ПРОСТОР ЗА ОДМОР И ЗАБАВУ Подиже се линијски парк између „Фрушких терми” и центра
У току је прва фаза изградње и формирања јавног линијског парка на потесу између „Фрушких терми” и централног језгра Врдника.
Уз постојећи асфалтни пут, који ће бити проширен, биће формирана зона у којој ће се налазити трим стаза од тартана, интегрисана пешачко-бициклистичка стаза, зоне са клупама и салетлама, а на простору ће бити постављена нова дечја игралишта, иновативног дизајна.
По пројекту пројектантског бироа ДБА, парк ће се простирати од туристичко-угоститељског комплекса „Фрушке терме”, дуж Стазе здравља према насељу Врдник. Надморска висина је око 250 метара, па је идеална за одмор и рекреацију. Читава зона ће садржати савремене инсталације попут вајфај система, видео-надзора, оптичких каблова, јавне расвете.
Линијски парк, за рекреацију и опуштање посетилаца, обухвата уређене стазе за шетање, платое за одмор, игру деце и забаву одраслих, као и стазе за трчање, уз адекватну парковску инфраструктуру и мобилијар. Пешачки део биће уређен тако да се оствари функционално повезивање свих делова парка са окружењем, а у циљу пружања разноврсности садржаја за одмор, организацију различитих манифестација и концерата, игру и едукацију.
Главни пешачки правац пружаће се дуж Стазе здравља, повезујући хотелско-туристички комплекс „Фрушке терме” и етно-село „Врдничка кула” са планираним амфитеатром, дечјим игралиштем, спортско-рекреативним теренима, усмеравајући посетиоце ка насељу Врдник.
У продужетку линијског парка, уз Стазу здравља, биће смештено дечје игралиште са разноврсним реквизитима, попут љуљашки, трамполина, клацкалица, пењалица и полигона постављених у гумираној подлози. Мобилијар је замишљен од дрвета како би се што боље уклопио у природни амбијент Националног парка. Планирано је да део игралишта буде засенчен делимично транспарентном надстрешницом.
Систем повезаних стаза ће делити парк, а уједно и повезивати целине које су карактеристичним садржајем предвиђене за различите групе корисника. Уз све то биће посађено разно високо и ниско растиње, а овај правац ће први пут добити култивисан и планиран дрворед са пажљиво одабраним врстама.