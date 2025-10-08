ВРДНИК ДОМАЋИН ПЛАНИНСКОГ ТРЧАЊА Отворено треће по реду CISM Балканско војно првенство
Треће по реду CISM Балканско војно првенство у планинском трчању отворено је данас у Врднику.
Делегација Републике Србије при Међународном савету за војне спортове CISM је, као носилац активности испред Министарства одбране и Војске Србије, приредила овај спортски догађај у част обележавања јубилеја 175 година од оснивања Војне академије у Београду, уз подршку Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Општине Ириг, Спортског удружења „Tour de Fruška“ и Новосадског сајма.
На отварању се обратио покрајински секретар за спорт и омладину Дане Баста истакавши да Секретаријат годинама уназад прати пројекте везане за CISM и војни спорт.
„Имамо заиста добру сарадњу са Министарством одбране и представницима Војске Републике Србије. Пратимо и помажемо њихове активности, и где год можемо, узимамо учешће“, рекао је секретар Баста и додао да ће ресорни секретаријат и у будућности наставити да пружа подршку Министарству.
Он је навео да се пријавило преко 60 учесника пожелевши им брзину, снагу и издржљивост током такмичења.
Првенство је отворио државни секретар у Министарству спорта Републике Србије Марко Кешељ.
„Република Србија је препозната претходних година као организатор великих европских и светских такмичења - почев од јуниорских, млађих, тако и сениорских, па до војних такмичења, на које смо изузетно поносни“, изјавио је Кешељ и пожелео такмичарима пријатан боравак у Србији, пуно нових познанстава, спортских резултата и победа.
Присутнима се обратио и Шеф делегације Републике Србије при Међународном савету за војне спортове пуковник др Негован Иванковић изразивши задовољство чињеницом да је у Републици Србији војни спорт препознат у Стратегији развоја спорта и да постоји иницијатива за успостављање Спортског савеза система одбране Републике Србије.
„Сви ми окупљени данас остварујемо циљ Међународног савета за војне спортове, да се кроз спортска такмичења шире разумевање, сарадње и пријатељство међу припадницима оружаних снага земаља света чланица. Заједничким снагама развијамо и наш циљ - пројекат балканских војних игара кроз реализацију регионалних Балканских војних првенстава“, казао је пуковник Иванковић.
На отварању се обратио и председник Општине Ириг Тихомир Стојаковић.
Овај спортски догађај развија се од 2023. године у оквиру пројекта „Балканске војне игре“, пре свега на темељима десет успешних едиција „CISM челенџ купа у планинском трчању“. По завршетку такмичења, биће проглашени победници у појединачној и екипној конкуренцији, а на такмичењу у јуниорској конкуренцији учествоваће и ученици Средње школе унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“ у Сремској Каменици.