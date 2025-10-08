ЖЕЉКО ОБРАДОВИЋ ПРЕД ДУЕЛ СА ЕФЕСОМ У ЕВРОЛИГИ: "Не знам ко пише такве ствари, рекао сам..."
Кошаркаши Партизана настављају такмичење у Евролиги, а у трећем колу црно-бели у четвртак од 20.45 часова у Београдској арени угостити екипу Ефеса.
Обе екипе у прва два кола имају по победу и пораз.
Партизан је поражен од Дубаија на отварању сезоне, док је у другом колу савладао Олимпију из Милана. Ефес је тријумфовао против Макабија, али је изгубио од Хапоела.
Тренер Партизана Жељко Обрадовић истакао је да турски тим поседује велики квалитет, посебно на бековским позицијама.
"Ефес има озбиљан квалитет. Игор Кокошков се вратио у европску кошарку и одмах се види његов рукопис, начин на који екипа игра. Снага тима су спољни играчи: Вајлер-Беб, Ларкин и Кординије који почињу меч, а на клупи су Бубоа, Лојд, видећемо да ли ће играти и Доужер, кога добро познајемо", рекао је Обрадовић.
"Имају два висока играча, Кај Џонса и Папајаниса, који су различити типови. Папајанис је више ‘пик-ен-поп’ играч. Морамо да будемо концентрисани после тајм-аута, ту се крију кључни моменти утакмице".
Обрадовић је додао да су сви играчи здрави и спремни, али да клуб и даље тражи појачање на центарској позицији.
"Идеја да доведемо још једног центра постоји јер смо имали три повређена играча. Ритам је изузетно захтеван — играмо, па путујемо у Сплит, затим у Мадрид, па против Басконије... Потребно је водити рачуна о минутажи, зато сам ротирао против Крке".
Тренер црно-белих демантовао је наводе појединих медија да клуб тражи и бека.
"Не знам ко пише такве ствари. Рекао сам да размишљамо само о високом играчу. Ко пласира те информације, нека настави, али то једноставно није тачно", поручио је Жељко Обрадовић.