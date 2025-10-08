Сахране за четвртак, 9. октобар
08.10.2025. 14:47 14:53
На Градском гробљу у Новом Саду у четвртак ће бити сахрањени:
Ернес Стјепана Хуњади – испраћај - (1934) у 09:45
Тодора Моне Узелац (1938) у 10:30
Желмира Михајла Бенка (1939) у 11:15
Мирослав Јожефа Еђеди (1962) у 12:00
Јован Андреја Карађенов (1926) у 12:45
Матеја Звонимира Руднички (2004) у 13:30
Владо Ивана Чадовски (1938) у 14:15
Илинка Остоја Марковић (1953) у 15:00
Католичко гробље, Нови Сад
Стеван Стјепана Молдвај -урна- (1929) у 11:00
Доње Ново гробље, Футог
Арпад Фрања Ловас (1939) у 11:00
Централно гробље, Футог
Мика Стева Гогић (1952) у 15:00
Католичко гробље, Будисава
Милка Влада Вовчук (1956) у 13:00