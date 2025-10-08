broken clouds
Сахране за четвртак, 9. октобар

08.10.2025. 14:47 14:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробљу у Новом Саду у четвртак ће бити сахрањени:

Ернес Стјепана Хуњади – испраћај - (1934) у 09:45

Тодора Моне Узелац (1938) у 10:30

Желмира Михајла Бенка (1939) у 11:15

Мирослав Јожефа Еђеди (1962) у 12:00

Јован Андреја Карађенов (1926) у 12:45

Матеја Звонимира Руднички (2004) у 13:30

Владо Ивана Чадовски (1938) у 14:15

Илинка Остоја Марковић (1953) у 15:00

Католичко гробље, Нови Сад

Стеван Стјепана Молдвај -урна- (1929) у 11:00

Доње Ново гробље, Футог

Арпад Фрања Ловас (1939) у 11:00

Централно гробље, Футог

Мика Стева Гогић (1952) у 15:00

Католичко гробље, Будисава

Милка Влада Вовчук (1956) у 13:00

сахране
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
