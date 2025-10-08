ОВАКО ЈЕ МОНИКА СЕЛЕШ ПОМОГЛА ФЕДЕРЕРУ: Швајцарац се обогатио послушавши овај савет чувене тенисерке
Роџер Федерер је најбогатији тенисер свих времена када се у обзир узме комплетна зарада – са турнира и од реклама.
Његов профит се процењује на више од једне милијарде долара.
Када је Швајцарац почео да се пробија према врху, био је клијент ИМГ-а, највеће менаџерске компаније на свету, али њихова сарадња није дуго трајала. Прекинули су је, а бригу о пословима нове звезде белог спорта преузели су његове супруга Мирка и мајка Линет.
Међутим, како је Роџерова каријера хватала све веће убрзање, госпође из породице Федерер схватиле су да су захтеви прерасли њихове могућности и почели су сви да размишљају ко би могао да их замени. Тед Форестман, нови председник ИМГ-а, за приоритет је одредио повратак Федерера и преговори су били заказани пред старт Ју-Ес опена 2005. Форестман је на састанак позвао и Монику Селеш која је годинама била клијент ове агенције.
У једној паузи састанка Роџер је питао Монику за мишљење. Она је без колебања за менаџера предложила Тонија Годсика, чији је годинама била клијент. Селешова је тада још била активна тенисерка.
– Врати се ИМГ-у. Пробај годину дана. Ради са мојим менаџером, ја имам велико поверење у њега. После годину дана знаћеш на чему си – препоручила је Новосађанка момку из Базела.
Осам година касније Годсик је са Федерером основао менаџерску компанију „Тим 8“, чији је први клијент био сам Роџер. Потом је сарадња проширена на Хуана Мартина дел Потра, Григора Димитрова, Александра Зверева… а последња на том списку је Коко Гоф.
Другим, речима Годсик је Федереру помогао да још током играчке каријере не само боље зарађује од реклама него и да директно сопственим улагањима уђе у посао. Још као тенисер, Роџер је имао своје такмичење, као и менаџерску компанију.