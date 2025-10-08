ПОДРУЧНА ЛИГА СУБОТИЦА У Таванкуту до ремија у надокнади
У дивном амбијенту од преко 1.100 гледалаца у комшијском дербију завршено је нерешено.
Таванкут – Ђурђин 1:1 (0:1)
ТАВАНКУТ: Игралиш-те Таванкута, гледалаца 1100, судија: Д. Муратовић (Ловћенац), стрелци: Никутовић у 90+2. за Таванкут, Видаковић у 18. минуту за Ђурђин.
ТАВАНКУТ: Ђукић 7, Кујунџић 7, Гњатовић 7, Слобода 7, Бедековић (Караклајић 6), С. Тумбас 7 (Орић 6), Д. Тумбас 6 (Јухас), Митић 7 (Мирановић), Вуковић 7, Темуновић, Никутовић 8.
ЂУРЂИН: Д: Сарић 7, Хрвацки 7, А. Библија 7, Сомођи 7, И. Билбија 7 (Савановић), Вуковић 7, Пејак 7 (Панић 6), Стантић 7, Видаковић 8, А. Сарић 7 (Михајловић), Балаћ 7.
Ђурђин је повео у 18. минуту преко Вељка Видаковића. Ђурђинци су водили све до 90+2. минута када су испустили победу. Саша Никитовић је постигао евро-гол и донео свом тиму бод.
С. Стојиљковић
Резултати: Чока – Чантавир 2:2, Таванкут – Ђурђин 1:1, Младост – Бачка 1901 0:5, Обилић – СФУ Келебијска шума 1:5, Србобран – Његош 0:3, Јадран – Сента 3:7, Томиславци – Будућност 3:1, Пролетер – АФК 2:6
|
1. Кел. шума
|
8
|
5
|
2
|
1
|
29:12
|
17
|
2. Сента
|
8
|
5
|
1
|
2
|
34:14
|
16
|
3. Његош
|
8
|
5
|
1
|
2
|
23:13
|
16
|
4. Томисл.
|
8
|
5
|
0
|
3
|
19:14
|
15
|
5. АФК
|
8
|
4
|
1
|
3
|
22:10
|
13
|
6. Бачка
|
8
|
4
|
1
|
3
|
19:21
|
13
|
7. Чока
|
8
|
3
|
3
|
2
|
18:13
|
12
|
8. Ђурђин
|
8
|
3
|
3
|
2
|
16:14
|
12
|
9. Таванкут
|
8
|
3
|
3
|
2
|
13:12
|
12
|
10. Србобран
|
8
|
3
|
2
|
3
|
16:15
|
11
|
11. Чантавир
|
8
|
2
|
2
|
4
|
14:14
|
8
|
12. Јадран
|
8
|
2
|
2
|
4
|
16:24
|
8
|
13. Будућност
|
8
|
2
|
2
|
4
|
12:21
|
8
|
14. Обилић
|
8
|
2
|
1
|
5
|
14:28
|
7
|
15. Пролетер
|
8
|
1
|
3
|
4
|
12:17
|
6
|
16. Младост
|
8
|
1
|
1
|
6
|
5:40
|
4