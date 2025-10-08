broken clouds
ПОДРУЧНА ЛИГА СУБОТИЦА У Таванкуту до ремија у надокнади

08.10.2025. 17:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

У дивном амбијенту од преко 1.100 гледалаца у комшијском дербију завршено је нерешено.

Таванкут – Ђурђин 1:1 (0:1)

ТАВАНКУТ: Игралиш-те Таванкута, гледалаца 1100, судија: Д. Муратовић (Ловћенац), стрелци: Никутовић у 90+2. за Таванкут, Видаковић у 18. минуту за Ђурђин.

ТАВАНКУТ:  Ђукић 7, Кујунџић 7, Гњатовић 7, Слобода 7, Бедековић (Караклајић 6), С. Тумбас 7 (Орић 6), Д. Тумбас 6 (Јухас), Митић 7 (Мирановић), Вуковић 7, Темуновић, Никутовић 8.

ЂУРЂИН: Д: Сарић 7, Хрвацки 7, А. Библија 7, Сомођи 7, И. Билбија 7 (Савановић), Вуковић 7, Пејак 7 (Панић 6), Стантић 7, Видаковић 8, А. Сарић 7 (Михајловић), Балаћ 7. 

Ђурђин је повео у 18. минуту преко Вељка Видаковића. Ђурђинци су водили све до 90+2. минута када су испустили победу. Саша Никитовић је постигао евро-гол и донео свом тиму бод. 

С. Стојиљковић

Резултати: Чока – Чантавир 2:2, Таванкут – Ђурђин 1:1, Младост – Бачка 1901 0:5, Обилић – СФУ Келебијска шума 1:5, Србобран – Његош 0:3, Јадран – Сента 3:7, Томиславци – Будућност 3:1, Пролетер – АФК 2:6 

  1.   Кел. шума

8

5

2

1

29:12

17

  2.   Сента

8

5

1

2

34:14

16

  3.   Његош

8

5

1

2

23:13

16

  4.   Томисл.

8

5

0

3

19:14

15

  5.   АФК

8

4

1

3

22:10

13

  6.   Бачка

8

4

1

3

19:21

13

  7.   Чока

8

3

3

2

18:13

12

  8.   Ђурђин

8

3

3

2

16:14

12

  9.   Таванкут

8

3

3

2

13:12

12

10.  Србобран

8

3

2

3

16:15

11

11.  Чантавир

8

2

2

4

14:14

8

12.  Јадран

8

2

2

4

16:24

8

13.  Будућност

8

2

2

4

12:21

8

14.  Обилић

8

2

1

5

14:28

7

15.  Пролетер

8

1

3

4

12:17

6

16.  Младост

8

1

1

6

5:40

4

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
