broken clouds
16°C
08.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.1553
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РУКОТВОРИНЕ И ДОМАЋИ ПРОИЗВОДИ У БИКИЋ ДОЛУ Михољски сусрети села у суботу

08.10.2025. 16:45 16:59
Пише:
Дневник
Извор:
Сремске вести
Коментари (0)
шид
Фото: Ilustracija pixabay

Манифестација „Михољски сусрети села“ одржаће се 11.октобра 2025.године у селу Бикић До, у општини Шид.

Ова манифестација има за циљ афирмацију руралних подручја, њихових обичаја и обогаћивање друштвеног и социјалног живота становника у селима.

Програм манифестације обухвата излагање рукотворина и домаћих производа, такмичења и богат уметнички програм:
11:00 часова – Изложба локалних производа и рукотворина
12:00 – 13:30 часова – Отварање манифестације
Културно-уметнички програм, учествују:
-КПД „Иван Котљаревски“, Бикић До
-Дечја фолклорна група СКУД ,,Свети Сава“, Шид
-ФС „Барвинок“,Камијенка, Словачка
-Вокални солиста,извођење народних песама
13:30 – 15:00 часова – ,,Дечје јесење игре“

Сремске вести

бикић до михољски сусрети села срем
Извор:
Сремске вести
Пише:
Дневник
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај