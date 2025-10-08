РУКОТВОРИНЕ И ДОМАЋИ ПРОИЗВОДИ У БИКИЋ ДОЛУ Михољски сусрети села у суботу
Манифестација „Михољски сусрети села“ одржаће се 11.октобра 2025.године у селу Бикић До, у општини Шид.
Ова манифестација има за циљ афирмацију руралних подручја, њихових обичаја и обогаћивање друштвеног и социјалног живота становника у селима.
Програм манифестације обухвата излагање рукотворина и домаћих производа, такмичења и богат уметнички програм:
11:00 часова – Изложба локалних производа и рукотворина
12:00 – 13:30 часова – Отварање манифестације
Културно-уметнички програм, учествују:
-КПД „Иван Котљаревски“, Бикић До
-Дечја фолклорна група СКУД ,,Свети Сава“, Шид
-ФС „Барвинок“,Камијенка, Словачка
-Вокални солиста,извођење народних песама
13:30 – 15:00 часова – ,,Дечје јесење игре“
