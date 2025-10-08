broken clouds
ТУЖНЕ ВЕСТИ О МИХАЕЛУ ШУМАХЕРУ: Био је херој, неуништив, а сада се сви само држимо наде

08.10.2025. 16:17 16:20
Пише:
Дневник
Извор:
Еспресо
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Formula 1

Готово 12 година након тешке несреће на скијању, здравствено стање Михаела Шумахера, седмоструког светског првака Формуле 1, и даље је обавијено велом тајне.

Последње информације које долазе из круга његових блиских пријатеља откривају тужну стварност: легендарни возач везан је за кревет и више не може да говори, пренео је Дејли мејл. 

Феликс Горнер, немачки новинар који је близак породици Шумахер, истакао је да Михаел не прича више:

– Он више не може да изражава мисли језиком. То је врло тужно стање. Био је херој, неуништив, а сада се сви само држимо наде. Но, он једноставно није добро и вероватно га више никада нећемо видети. 

Немачки медији наводе да о Шумахеровом стању, 24 сата дневно води бригу тим од чак 15 људи. Открива се и да је делимично беспомоћан, потребан му је стални надзор и видно је обележен повредама.

Након несреће 29. децембра 2013, Михаелово здравствено стање је остало мистерија. Породица Шумахер је одлучила да не објављује јавне информације о његовом стању. Од несреће у Алпима, Шумахер се наводно опоравља у свом дому у Швајцарској. Било је врло мало званичних информација, мада је 2014. Телеграф објавио да је Шумахер парализован и везан за инвалидска колица.

Немачки таблоид Билд је у децембру 2023. објавио да Шумахера и даље прати медицински тим од 15 чланова, а неки извештаји сугеришу да се сваке недеље на његову негу троши и до 120.000 долара.

Ретку вест објавила је његова породица у септембру 2021. након Нетфликсовог документарца о Михеловом животу. Шумахерова супруга је поделила да је победник 91 трке „другачији, али је овде“. 

Корина је рекла: „Он ми и даље сваки дан показује колико је јак. Трудимо се да наставимо као породица. Живимо заједно код куће. Идемо на терапију. Чинимо све што можемо да Михаелу буде боље и да се побринемо да му буде удобно. И једноставно да га учинимо да осети нашу породицу, нашу везу. И шта год да се деси, ја ћу учинити све што могу. Сви ћемо. И настављамо са својим животима.

 

Еспресо

михаел шумахер формула један
Извор:
Еспресо
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
