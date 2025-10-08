ПОДРУЧНА ЛИГА СОМБОР Сигурна тројка Липара

Липар – Крила Крајине 3:0 (1:0)

ЛИПАР: Игралиште „Марко Родић“, гледалаца 100. Судија: Немања Коберски (Сомбор). Стрелци: Јованић у 31. и 65. и Сомборски у 83. за Липар. Жути картони: Сомборски и Кутлачић (Липар), а М. Вујић и Вурунић (Крила Крајине).

ЛИПАР: Р. Новаков -, Сомборски 8 (од 84. Недић -), Кутлачић 7, Марчетић 7 (од 77. С. Новаков -), Авдаловић 7 (од 63. Радосављев 7), Јованић 8 (од 84. Басарић - ), Шеган 7, У. Ковач 7, Ђоровић 7 (од 77. Павловић -), Маћиженски 7 и М. Ковач 7.

КРИЛА КРАЈИНЕ: Црнчевић 6, Б. Вујић 6, Будисављевић 6, Медан 6, Марчета 6, Зелинчевић 6 (од 72. Валтер - ), М. Вујић 6 ( од 68. Албијанић -), Буква 6, Шикман 6 (од 46. Ивановић 6), Ранисављев 7 и Вурунић 6 (од 68. Ђокић -).

Само у првих десетак минута гости су наговестили да би могли бити тврд орах, међутим, све након почетног испитивања снага је било дело фудбалера Липара: течне акције, бројне шансе и три постигнута гола. Први је постигао расни стрелац Јованић, када је након додавања Сомборског, Ђоровић идеално центрирао а Јованић ударцем главом са око десет метара матирао Црнчевића. У другом делу тотална доминација домаћина, који у 65. минуту дуплирају предност. Мат у два потеза: голман Липара Новаков је дегажирао лопту на половину гостију, Јованић главом сам себи даје фор и са неких 22 метра силовитим ударцем смешта лопту у мрежу. Тачку је ставио најбољи играч овог дуела Марко Сомборски у 83. минуту након сјајне акције коју је започео Угљеша Ковач који је лепо упослио Радосављева, овај ушао у шеснаестерац и центрирао, Сомборски на осам-девет метара далеко од гола прихватио лопту, маниром расног стрелца варком тела свог чувара „послао по бурек“ и прецизним ударцем сместио лопту у мрежу.

Ђ. Бојанић

Борац (О) - Раванград 0:3 (0:0)

ТОВАРИШЕВО: Стадион “Миладин Вујин”, гледалаца 200, судија: Јањић (Бачка Паланка), стрелци: Цветковић у 61. и 85. и Амиџић у 70. минуту.

БОРАЦ: Клисарић, Миловац (Вранац), Зелен (Николић), Станишић, Ћосић (Радивојков), Гајић (Козомора), Петковић, Барланго, Поповић, Ковачевић, Јандрић (Дувњак).

РАВАНГРАД: Молнар, Кања, Амиџић, Вуковић, Казић, Цветковић (Буреш), Вуковић (Кукић), Милић (Ровчанин), Сладојевић, Вулетић (Вујовић), Јеротијевић.

Б. Гајић

Резултати: Младост – ЧСК Пивара 0:1, Кордун – Славија 4:1, Липар – Крила 3:0, Полет – Кривањ 8:0, Борац 46 – Раванград 2018 0:3, Динамо 1923 – БСК 5:3, Русин – Раднички 6:0, ЖАК – Црвенка 7:0.