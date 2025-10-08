Драматичан дуел Старе Пазове и Инђије
ВОЈВОЂАНСКЕ ШАХОВСКЕ ЛИГЕ: Стара Пазова освојила Сремску лигу
Сва лигашка такмичења под покровитељством Шаховског савеза Војводине, осим Јужнобачке лиге, која се завршава следеће недеље, су завршена.
У Банату се већ игра плеј-оф за улазак у Другу лигу, док у Бачкој доигравање почиње у недељу.
Након драматичног међусобнног дуела две првопласиране екипе, и то у последњем колу, Стара Пазова је успела да савлада Инђију у гостима, и преотме јој титулу првака Сремске лиге и место у Другој лиги.
Бачка лига Нови Сад
Резултати деветог кола: ШК 64 – Младост 1 (Бачки Петровац) 5,5:0,5, Србобран – Темерин 4:2, Анпасан – Бачка Паланка 1 4:2, Војводина (Нови Сад) – Пион 3:3, Војводина (Товаришево) – Сутјеска 3,5:2,5.
Табела: 1. ШК 64 22 (32,5), 2. Војводина НС 19 (35), 3. Бачка Паланка 17 (32), 4. Младост 15 (26,5), 5. Србобран 15 (23,5), 6. Анпасан 12 (27), 7. Војводина Т 11 (25,5), 8. Темерин 7 (25), 9. Пион 6 (24), 10. Сутјеска 6 (19).
Меч плеј-офа Бачке лиге Нови Сад и Суботица ће се играти 12. октобра у Новом Саду, и 26. октобра у Пачиру, између првака Бачких лига (ШК 64 и Бачка). Оба меча почињу у 10 часова.
Полуфинале плеј-офа Банат
Арадац – Прогресул 3,5:2,5, Раднички (Ковин) – Русанда 5:1. Финале се игра у недељу, 12. септембра од 10 часова у Арадцу.
Сремска лига
Резултати деветог кола: Сирмиум – Омладинац (Нови Бановци) 3:3, Раднички АС 1948 (Шид) – Шимановци 2:4, Сремац – Доњи Срем 3:3, Хајдук 1973 (Бешка) – Подунавац 3,5:2,5, Инђија – Стара Пазова 2,5:3,5.
Табела: 1. Стара Пазова 21 (33,5), 2. Инђија 19 (32,5), 3. Сремац 15 (29,5), 4. Сирмиум 15 (29,5), 5. Хајдук 14 (28,5), 6. Шимановци 10 (23), 7. Омладинац 9 (27), 8. Доњи Срем 8 (25), 9. Подунавац 7 (21,5), 10. Раднички 5 (20).
Јужнобачка лига
Резултати десетог кола: Прави потез – Краљев гамбит 3:3, Гимназијалац – Буковац 3:3, Хајдук (Чуруг) – Краљица ПТТ 2 5:1, Детелинара – Југовић 2 4,5:1,5, Шајкаш – Бачка Паланка 2 4:2, Капабланка 1992 је слободна.
Табела: 1. Буковац 22 (35,5), 2. Шајкаш 21 (33,5), 3. Гимназијалац 20 (31), 4. Детелинара 14 (27), 5. Краљев гамбит 13 (27,5), 6. Бачка Паланка 12 (31), 7. Краљица 11 (23), 8. Југовић 9 (24,5), 9. Хајдук 9 (22,5), 10. Прави потез 7 (24), 11. Капабланка 1992 2 (20,5).
Плеј-оф за улазак у Јужнобачку лигу ће се играти од 12. до 26. октобра. У вишу лигу ће бити промовисане прве две екипе, а трећа ће бити резерва. Учествоваће Футог, Капабланка и Селенча.