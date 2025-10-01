ВОЈВОЂАНСКЕ ШАХОВСКЕ ЛИГЕ: Бачка и Раднички шампиони

Првак Бачке лиге Суботица је постао ШК Бачка из Пачира, а други је био ШК Пензионер Шах Арт из Суботице. Они чекају ривале из Бачке лиге Нови Сад против којих ће играти у плеј-офу за пласман у Другу лигу.

Шампион Банатске лиге југ је Раднички из Ковина, а други је Прогресул из Влајковца. Они ће играти против првака Банатске лиге север Арадца и другопласиране екипе Русанде из Меленаца.

Бачка лига Нови Сад

Резултати осмог кола: Младост (Бачки Петровац) – Војводина (Товаришево) 4:2, Сутјеска – Војводина (Нови Сад) 0:6, Пион – Анпасан 2:4, Бачка Паланка 1 – Србобран 6:0, Темерин – ШК 64 2,5:3,5.

Табела: 1. ШК 64 19 (27), 2. Војводина НС 18 (32), 3. Бачка Паланка 17 (30), 4. Младост 15 (26), 5. Србобран 12 (19,5), 6. Анпасан 9 (23), 7. Војводина Т, 8 (22), 8. Темерин 7 (23), 9. Сутјеска 6 (16,5), 10. Пион 5 (21).

Бачка лига Суботица

Резултати деветог кола: Раванградске ајкуле – Жаки Јожеф 3:3, Бачкотополски ШК – Сента 3,5:2,5, ШК Миљо Вујовић – Омладинац (Куцура) 3,5:2,5, Бачка – Пензионер-Шах Арт 4:2, Пригревачки ШК – Панонија 3,5:2,5.

Табела: 1. Бачка 27 (36), 2. Пензионер 16 (30), 3. Панонија 14 (28,5), 4. Раванградске ајкуле 12 (27), 5. Жаки Јожеф 11 (26), 6. Сента 10 (26,5), 7. Пригревачки ШК 10 (26,5), 8. Омладинац 10 (24), 9. Бачкотополски ШК 9 (22,5), 10. ШК Миљо Вујовић 8 (23).

Банатска лига југ

Резултати деветог кола: Униреа – Бата Ћосић 3:3, Бора Костић – Светозар Глигорић 4:2, ПАШК – Ковачица 3:3, Раднички (Ковин) – Јабука 3.5:2,5, Алибунар – Прогресул 1:5.

Табела: 1. Раднички 25 (33), 2. Прогресул 24 (39,5), 3. Бора Костић 15 (30), 4. Бата Ћосић 13 (25,5), 5. Ковачица 10 (26,5), 6. Алибунар 9 (26), 7. Униреа 9 (23,5), 8. ПАШК 8 (22,5), 9. Јабука 6 (24), 10. Светозар Глигорић 3 (19,5).

Банатска лига север

Резултати деветог кола: Нови Кнежевац – Живојин Брајић 2,5:3,5, Напредак (Честерег) – Русанда 3:3, Арадац – Златица 3:3, Раднички (Кикинда) – Нафтагас 2 3:3, Билећанин – Пролетер (Зрењанин) 3:3.

Табела: 1. Арадац 19 (33), 2. Русанда 16 (32), 3. Пролетер Зр 14 (30,5), 4. Нафтагас 14 (30,5), 5. Златица 14 (28), 6. Напредак 12 (27,5), 7. Раднички 10 (26), 8. Нови Кнежевац 9 (22,5), 9. Живојин Брајић 6 (19,5), 10. Билећанин 5 (20,5).

Сремска лига

Резултати осмог кола: Омладинац (Нови Бановци) – Инђија 2:4, Стара Пазова – Хајдук 1973 (Бешка) 3:3, Подунавац – Сремац 3:3, Доњи Срем – Раднички АС 1948 (Шид) 4:2, Шимановци – Сирмиум 3,5:2,5.

Табела: 1. Инђија 19 (30), 2. Стара Пазова 18 (30), 3. Сремац 14 (26,5), 4. Сирмиум 14 (26,5), 5. Хајдук 11 (25), 6. Омладинац 8 (24), 7. Доњи Срем 7 (22), 8. Подунавац 7 (19), 9. Шимановци 7 (19), 10. Раднички 5 (18).

Јужнобачка лига

Резултати деветог кола: Бачка Паланка 2 – Гимназијалац 1 1,5:4,5, Буковац – Детелинара 2,5:3,5, Југовић 2 – Хајдук (Чуруг) 3:3, Краљица ПТТ 2 – Прави потез 3,5:2,5, Краљев гамбит – Капабланка 1992 4:2, Шајкаш је слободан.

Табела: 1. Буковац 21 (32,5), 2. Гимназијалац 19 (28), 3. Шајкаш 18 (29,5), 4. Бачка Паланка 12 (29), 5. Краљев гамбит 12 (24,5), 6. Детелинара 11 (22,5), 7. Краљица 11 (22), 8. Југовић 8 (23), 9. Прави потез 6 (21), 10. Хајдук 6 (17,5), 11. Капабланка 2 (20,5).

Севернобачка зонска лига

Резултати деветог кола: Младост (Оџаци) – Раднички (Торњош) 3:3, Полет – Потисје 4,5:1,5, Бачки Брег – Алекса Шантић 2,5:3,5, Бездан – ШСУ Црногорац 3,5:2,5, Хајдук (Кула) – Врбас 5:1.

Табела: 1. Хајдук 23 (37,5), 2. Црногорац 17 (31), 3. Бездан 14 (27,5), 4. Раднички 12 (29,5), 5. Младост 11 (26,5), 6. Врбас 11 (25), 7. Бачки Брег 10 (24), 8. Алекса Шантић 10 (21), 9. Полет 9 (25), 10. Потисје 8 (23).

Јужнобанатска лига А

Резултати деветог кола: Спартак (Дебељача) – Кефало 3:3, Бела Црква – Петефи Шандор 3,5:2,5, Вутурул – Агростепа 4:2, Банатски Карловац – Борац (Старчево) 3:3, Бора Ивков – Слога (Пландиште) 3:3.

Табела: 1. Петефи Шандор 22 (32,5), 2. Борац 19 (34,5), 3. Бела Црква 19 (29), 4. Банатски Карловац 16 (32), 5. Слога 13 (32), 6. Бора Ивков 10 (28,5), 7. Агростепа 8 (23,5), 8. Вутурул 8 (21,5), 9. Кефало 6 (20), 10. Спартак 2 (16,5).

Севернобанатска зонска лига

Резултати деветог кола: Други Октобар – Младост (Банатски Деспотовац) 3:3, Борац (Александрово) – Ново Милошево 2:4, Арадац 2 – Младост (Лукићево) 4,5:1,5, Пролетер 2 (Чока) – Клек 4:2, Будућност је слободна.

Табела: 1. Будућност 22 (33), 2. Ново Милошево 16 (26,5), 3. Арадац 13 (25), 4. Пролетер 12 (24), 5. Младост БД 11 (23,5), 6. Клек 11 (23,5), 7. Други Октобар 6 (22), 8. Борац 5 (22), 9. Младост Лу 1 (15,5).

Јужнобанатска лига Б

Резултати деветог кола: Раднички 2 (Ковин) – Петефи Шандор 2 4:2, Избиште – Прогресул 2 2,5:3,5, Селеуш – Бора Костић 2 3,5:2,5, Аљехин – Воја Поштар 3,5:2,5, Бавариште – Чокот 3:3.

Табела: 1. Прогресул 24 (39), 2. Селеуш 24 (33), 3. Раднички 19 (35), 4. Петефи Шандор 19 (31), 5. Избиште 12 (30,5), 6. Аљехин 11 (25,5), 7. Воја Поштар 10 (29), 8. Чокот 5 (18), 9. Бавариште 3 (15,5), 10. Бора Костић 1 (13,5).

Новосадска лига Шајкаш

Резултати деветог кола: Омладинац (Жабаљ) – Бубамара 6:0, Борац (Нови Сад) – Капабланка 1992 2 2:4, Пензионер (Нови Сад) – Тител 3:3, Хајдук (Гардиновци) – Војводина 2 (Нови Сад) 3,5:2,5, Корифеј је слободан.

Табела: 1. Капабланка 24 (37,5), 2. Борац 16 (29), 3. Омладинац 16 (28,5), 4. Тител 13 (27), 5. Војводина 10 (20,5), 6. Пензионер 9 (25), 7. Хајдук 7 (15,5), 8. Корифеј 4 (16,5), 9. Бубамара 4 (16,5).

Новосадска лига северозапад

Резултати седмог кола: Футог – Добровољац 3,5:2,5, Змајево – Пион 2 4,5:1,5, Јединство (Руменка) – Ченејац 3:3, Хајдук јуниор (Чуруг) је слободан.

Табела: 1. Футог 18 (29,5), 2. Змајево 15 (23), 3. Јединство 10 (20), 4. Добровољац 9 (22), 5. Пион 6 (13), 6. Ченејац 4 (13), 7. Хајдук 0 (5,5).

МОЛ Врбас – Бачка Паланка

Резултати седмог кола: Борац 2017 (Обровац) – Бачка Паланка 3 4:2, Кулпин – Младост 2 (Бачки Петровац) 5,5:0,5, Селенча – Гимназијалац 2 5:1, Велемајстор – Вулкан-Протектор 2,5:3,5.

Табела: 1. Селенча 21 (31), 2. Кулпин 14 (26,5), 3. Борац 14 (24,5), 4. Вулкан-Протектор 10 (21), 5. Бачка Паланка 9 (19,5), 6. Гимназијалац 4 (16,5), 7. Велемајстор 4 (15,5), 8. Младост 4 (13,5).

МОЛ Суботица

Резултати деветог кола: ХАШК Зрињски – Гунарош 3,5:2,5, Бачкотополски ШК 2 – Сента 2 1:5, Жедник – Ада МОЛ 3,5:2,5, Бачка 2 – Еђшег 3,5:2,5, Горњи Брег – Шах Арт 3:3.

Табела: 1. Бачка 24 (37,5), 2. Зрињски 24 (34,5), 3. Гунарош 20 (34), 4. Шах Арт 14 (29), 5. Еђшег 12 (30), 6. Жедник 11 (30), 7. Ада 11 (28,5), 8. Горњи Брег 8 (26), 9. Сента 3 (10,5), 10. Бачкотополски ШК 3 (10).