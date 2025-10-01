ОПШТА БОЛНИЦА У СУБОТИЦИ ОБЕЛЕЖИЛА 184 ГОДИНЕ РАДА Покрајини уручена Златна плакета за континуирану подршку „НАСТАВЉАМО С УЛАГАЊИМА”, КАЖЕ ДР ПОПОВ
Суботичка болница остаје стуб здравственог система читавог севера Војводине.
Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство др Милан Попов истакао је да је Општа болница у Суботици један од најзначајнијих здравствених центара у северном делу Војводине, али и целе Србије, те да ће управо због тога Покрајинска влада наставити са улагањима у ту установу, која су премашила износ од милијарду динара од 2016. године до данас.
Попов је, говорећи на обележавању Дана Болнице у Суботици и прослави 184. годишњице оснивања те здравствене установе, поручио да је Покрајински секретаријат за здравство недвосмислен у намери да непрестано подиже квалитет пружања здравствених услуга у читавој покрајини, те да Суботица нипошто није изузетак, већ потврда опредељења Покрајинске владе.
„Лекари, техничари, али и немедицинско особље које ради у суботичкој Општој болници, најбоље знају колико је квалитет здравствених услуга на потпуно другачијем нивоу у односу на период од пре десет година“, казао је потпредседник Попов, посебно истакавши да је секретаријат на чијем је он челу у развој суботичког здравства уложио у последњих девет година више од 1,1 милијарде динара, од чега је највећи део био намењен инвестицијама, опремању, пројектима и набавци превозних средстава управо за потребе Опште болнице у Суботици.
Он је закључио да су све то јасни показатељи колико је Покрајинској влади важно да здравствени систем Суботице има најбоље и најсавременије услове, поручивши да је Општа болница поставила највише стандарде у пружању здравствених услуга пацијентима, те да је такав реноме нужно сачувати и у будућности.
На крају свечаног обележавања Дана Болнице, в. д. директора те установе др Саша Џелебџић доделио је Покрајинском секретаријату за здравство посебну захвалницу, односно Златну плакету за континуирану подршку раду највеће опште болнице на северу земље, којој гравитира око 300.000 пацијената.