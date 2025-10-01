Али, правила УЕФА су јасна
ДИНАМО ИЗ ЗАГРЕБА НИКАКО НИЈЕ ХТЕО У БЕОГРАД: „Модри“ покушали да избегну овакав сценарио, хтели директно у Бачку Тополу
Фудбалери Динама из Загреба допутовали су у Београд пред меч 2. кола Лиге Европе који ће против Макабија играти у четвртак (21) у Бачкој Тополи.
Загребачки клуб морао је у Србију, иако су имали другачије планове и желели да директно из Хрватске дођу на утакмицу.
Правила УЕФА су таква да гост мора бар 24 сата да проведе на територији државе у којој се игра утакмица, тако да је идеја о Осјеку, граду који је од Бачке Тополе удаљен готово као и Београд, морала да буде прецртана иако су се у Динаму надали да ће им проћи тај план...
Из безбедносних разлога гостовање навијача Динама није дозвољено.
Пола екипе Макабија у Новом Саду, пола у Бачкој Тополи
Израелци су се поделили и део екипе преспаваће у Бачкој Тополи, а део у Новом Саду. Утакмица се игра непосредно по завршетку 25-сатног поста који налаже јеврејски празник Јом Кипур.
Тренер клуба из Тел Авива, Жарко Лазетић, донео је одлуку да домаћи фудбалери буду што ближе стадиону, како би могли да поједу нешто после поста, док ће страни фудбалери пре утакмице боравити у Новом Саду.