overcast clouds
12°C
01.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
99.6426
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Али, правила УЕФА су јасна

ДИНАМО ИЗ ЗАГРЕБА НИКАКО НИЈЕ ХТЕО У БЕОГРАД: „Модри“ покушали да избегну овакав сценарио, хтели директно у Бачку Тополу

01.10.2025. 17:47 17:50
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Darko Bandic

Фудбалери Динама из Загреба допутовали су у Београд пред меч 2. кола Лиге Европе који ће против Макабија играти у четвртак (21) у Бачкој Тополи.

Загребачки клуб морао је у Србију, иако су имали другачије планове и желели да директно из Хрватске дођу на утакмицу. 

Правила УЕФА су таква да гост мора бар 24 сата да проведе на територији државе у којој се игра утакмица, тако да је идеја о Осјеку, граду који је од Бачке Тополе удаљен готово као и Београд, морала да буде прецртана иако су се у Динаму надали да ће им проћи тај план...

Из безбедносних разлога гостовање навијача Динама није дозвољено.

Пола екипе Макабија у Новом Саду, пола у Бачкој Тополи

Израелци су се поделили и део екипе преспаваће у Бачкој Тополи, а део у Новом Саду. Утакмица се игра непосредно по завршетку 25-сатног поста који налаже јеврејски празник Јом Кипур.

Тренер клуба из Тел Авива, Жарко Лазетић, донео је одлуку да домаћи фудбалери буду што ближе стадиону, како би могли да поједу нешто после поста, док ће страни фудбалери пре утакмице боравити у Новом Саду.

 

Курир

фк динамо загреб лига европе
Извор:
Курир
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НАВИЈАЧИ ДИНАМА НЕЋЕ ВИДЕТИ БАЧКУ ТОПОЛУ! Уефа ригорозна: Динамо у Србији без подршке против Макабија
Дневник/С. Шушњевић

НАВИЈАЧИ ДИНАМА НЕЋЕ ВИДЕТИ БАЧКУ ТОПОЛУ! Уефа ригорозна: Динамо у Србији без подршке против Макабија

26.09.2025. 17:55 17:58
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДИНАМО ГОСТУЈЕ У СРБИЈИ ПОСЛЕ 28 ГОДИНА, Макаби чека Загрепчане у Бачкој Тополи

ДИНАМО ГОСТУЈЕ У СРБИЈИ ПОСЛЕ 28 ГОДИНА, Макаби чека Загрепчане у Бачкој Тополи

31.08.2025. 15:24 15:26
Волим
0
Коментар
0
Сачувај