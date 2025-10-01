НОВИ САД СТАРИЈИМ СУГРАЂАНИМА УЛЕПШАВА ДАНЕ Манифестација „Сунчана јесен живота“окупља све генерације током октобра месеца
Помоћник градоначелника Новог Сада Александар Петровић присуствовао је отварању манифестације „Сунчана јесен живота“, у Геронтолошком центру на Новом насељу, која се традиционално одржава поводом 1. октобра Међународног дана старих особа.
Покровитељ манифестације чији је циљ подршка старијим грађанима је Град Нови Сад путем Градске управе за социјалну и дечју заштиту.
- Ова манифестација, која већ традиционално окупља наше старије суграђане, представља више од свечаног догађаја – она је израз поштовања, захвалности и подршке које дугујемо генерацијама које су својим радом, знањем и љубављу градиле друштво у ком данас живимо.
Град Нови Сад остаје доследан у свом опредељењу да унапређује услуге и програме намењене старијим особама, обезбеђујући им достојанствену, активну и безбедну старост. У томе важну улогу имају управо овакве установе као што је Геронтолошки центар, као и овакве манифестације које подстичу социјалну укљученост, дружење, културно-уметничко стваралаштво и међугенерацијску сарадњу. Континуирано радимо на унапређивању система услуга за старије особе и спроводимо разне мере како би им улепшали и олакшли пензионерске дане. Финансирање Клубова за пензинере, плаћен одлазак у бање и летовалишта представљају само неке од погодности, а за ову манифестацију у 2025. години издвојено је 1.850.000 динара – рекао је Александар Петровић.
У оквиру манифестације „Сунчана јесен живота“ током октобра ће у домовима за стара лица и клубовима за пензионере бити организовани разноврсни културни, спортски, забавни и рекреативни садржаји, прилагођени интересовањима, потребама и могућностима старијих лица. Више од 150 активности ће се одвијати у сва три дома Геронтолошког центра, на Лиману, на Новом насељу и у Футогу, као и у свих 19 клубова за одрасла и старија лица.