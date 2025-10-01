overcast clouds
ДЕСЕТКОВАНА ЗВЕЗДА ПУТУЈЕ У МИНХЕН – Давидовац: Ово и није период када треба да будемо на врхунцу

01.10.2025. 16:45 16:50
Пише:
Дневник
Извор:
КК Црвена звезда
спорт
Фото: КК Црвена звезда

Кошаркаши Црвене звезде путују у среду у Минхен где их већ у четвртак очекује утакмица 2. кола Евролиге са Бајерном.

Црвено-бели десетковани очекују овај дуел. Нажалост, листа повређених је све дужа, након Грејема, Плавшића, Кенана, Добрића, у уторак се повредио и Риверо, уз дуже одсутног Боломбоја. Хендикеп је огроман, уз неуиграност екипе, али времена нема јер следи нови изазов. Капитен у Минхену поново ће бити Дејан Давидовац. 

– Свако се на сваког прилагођава. И ми се не осећамо као староседеоци, јер је екипа потпуно нова и упознајемо се међусобно. Још смо у периоду транзиције и не изгледамо као што би требало. Али, искрено мислим да ово и није период када треба да будемо на врхунцу. То није баш згодно. Чињеница је да стрпљење није омиљена реч код нас звездаша, али нам је неопходно. А, ми смо ту и даћемо све што можемо да се што пре уклопимо и надам се изгледамо боље – рекао је Давидовац. 

Предах не постоји – већ нови изазов.

– Бајерн је 48 сати касније и тамо идемо у промењеном саставу. Поремећен је концепт наше екипе потпуно, али не остаје нам ништа друго него да се боримо – рекао је Давидовац.

Црвено-бели лете у Минхен у среду у поподневним часовима, а у Београд се враћају у петак.

кк црвена звезда дејан давидовац
Спорт Кошарка
