ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Варадински мост затворен за саобраћај од 2. до 15. октобра ОВО ЈЕ РАЗЛОГ
01.10.2025. 13:49 14:04
Због радова на поправци коловозне конструкције на Булевару Михајла Пупина, на прилазу Варадинском мосту са новосадске стране, од четвртка, 2. октобра 2025. године, па све до 15. октобра 2025. године, мост ће бити затворен за моторни саобраћај у оба смера.
🚧 Радови се изводе у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде, како би се обезбедили бољи услови за безбеднији и ефикаснији саобраћај, саопштено је из Градске управе.
Из Града апелују на све учеснике у саобраћају да буду стрпљиви, да поштују привремену сигнализацију и да, у периоду трајања радова, користе алтернативне правце.
