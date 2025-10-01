ЂОКОВИЋ СА ДОБРО ПОЗНАТИМ РИВАЛОМ: Против Чилића у другом колу Шангаја, Србин убедљив у међусобним дуелима
01.10.2025. 13:48 13:49
Хрватски тенисер Марин Чилић пласирао се у друго коло Мастерса у Шангају.
Он је у првом колу победио Николоза Басилашвилија из Грузије 6:3, 7:6 (7:5).
Меч је трајао 90 минута. Чилић је тренутно 97. тенисер света, док се Басилашвили налази на 104. месту АТП листе.
Чилић ће у другом колу Мастерса у Шангају играти против српског тенисера Новака Ђоковића, који је био слободан у првом колу.
Српски и хрватски тенисер су одиграли 21 меч у каријери, а Ђоковић води 19:2 у победама.
Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.193.540 долара.