ЂОКОВИЋ СА ДОБРО ПОЗНАТИМ РИВАЛОМ: Против Чилића у другом колу Шангаја, Србин убедљив у међусобним дуелима

01.10.2025. 13:48 13:49
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Andy Wong

Хрватски тенисер Марин Чилић пласирао се у друго коло Мастерса у Шангају.

Он је у првом колу победио Николоза Басилашвилија из Грузије 6:3, 7:6 (7:5).

Меч је трајао 90 минута. Чилић је тренутно 97. тенисер света, док се Басилашвили налази на 104. месту АТП листе.

Чилић ће у другом колу Мастерса у Шангају играти против српског тенисера Новака Ђоковића, који је био слободан у првом колу.

Српски и хрватски тенисер су одиграли 21 меч у каријери, а Ђоковић води 19:2 у победама.

Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.193.540 долара.

 

Новак Ђоковић Марин Чилић
Спорт Тенис
