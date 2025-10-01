(ВИДЕО) БРАВО! "ЗЛАТНЕ СВАДБЕ" ПРШТАЛЕ У РУМИ! Чак шест парова прославило велике јубилеје, на "луди камен" стали 1975.- Ове савете су дали млађим генерацијама
У Руми је одржана златна свадба за шест брачних парова који су прославили 50 година заједничког живота.
У свечаној атмосфери, у просторијама Општинског удружења пензионера, парови који су судбоносно „да“ изговорили давне 1975. године поново су се нашли у центру пажње, обележавајући пола века љубави, поверења и заједништва.
После тачно 50 година заједничког живота, својих завета обновило је шест брачних парова који су прославили златну свадбу. У свечаној атмосфери, уз младеначку торту, музику и присуство матичара, подсетили су се тренутака када су изговорили судбоносно „да“. Њихова порука свима била је јасна, рецепт за дуг и срећан брак крије се у љубави, искрености и поверењу, вредностима које су их водиле кроз пола века заједничког живота.
„Љубав је била обострана, која је и остала све ове године, а затим и једно поштовање. Мислим да је то рецепт за дуг брак. Прво љубав нас двоје, а онда су дошла деца и унучићи.“, рекла је Анка Лош.
Гости су били окићени рузмарином, парови су имали заједничког кума и куму, а сви симболи златног јубилеја пажљиво су сачувани.
Око 100 присутних уживало је у овом посебном тренутку, а све трошкове прославе у потпуности је сносило Општинско удружење пензионера Рума, са жељом да овај дан заувек остане у златним сећањима свих учесника.