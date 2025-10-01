„ДУХ МЕСТА – ПРВИ ВЕК ДИСТРИКТА” КАО ПУТ КА УНЕСКО КРЕАТИВНОМ ГРАДУ Изложба која је осветлила идентитет Новог Сада
Мултимедијална изложба аутора др Монике Билбије Поњавић и Немање Миленковића, отворена у оквиру шестог Калеидоскопа културе и Недеље примењене уметности 2023. године, убрзо је постала једно од кључних уметничких остварења које је обликовало слику Новог Сада као центра савремених креативних пракси.
Ова стална поставка није само интерпретација једног простора, већ и важан стуб кандидатуре Новог Сада за УНЕСКО титулу креативног града у области медијских уметности.
Простор који прича причу
Изложба драматизује и тематизује простор некадашњег индустријског комплекса, а данас Дистрикта – центра савремене уметности, кроз протеклих стотину година. Некадашња фабрика, претворена у жив и динамичан културни простор, постаје огледало историје града и његових људи. Изложба је подељена у шест фаза, које прате кључне тренутке: од оснивања фабрике, преко Другог светског рата и НАТО бомбардовања, па све до тренутка када је Нови Сад поносно понео титулу Европске престонице културе. Кроз ову поставку, посетиоци пролазе кроз шест физички одвојених соба, свака од којих је замишљена као уметничка инсталација. Публика је позвана да истражује, да учествује и да доживљава – не као пасивни посматрачи, већ као актери процеса. Свака соба је осмишљена тако да буде искуствена и интерактивна, градећи везу између времена, простора и догађаја.
Специфичност изложбе лежи у чињеници да није реч о архивској поставци, већ о изложби која користи уметност као средство за причање прича и стварање нових искустава. На тај начин, „Дух места” изнова гради и преиспитује идентитет, како простора Дистрикта, тако и заједнице која га обликује.
Дух места и УНЕСКО визија
Инспирисана делом Кристијана Норберга Шулца „ГениусЛоци”, изложба поставља питање: колико идентитет човека зависи од идентитета места? У случају Новог Сада, одговор је јасан – идентитет града и његових људи нераскидиво су повезани, а управо та повезаност била је један од главних аргумената кандидатуре за УНЕСКО титулу креативног града. Изложба „Дух места – први век Дистрикта” доказала је да Нови Сад уме да реинтерпретира своју прошлост кроз савремене уметничке форме, стварајући нове начине разумевања културног идентитета. Поставка није само уметничко дело, већ и концептуални оквир за промишљање о друштву, заједници и идентитету у 21. веку.
На тај начин, изложба је дала снажан допринос међународној препознатљивости Новог Сада, потврђујући га као град способан да у мултимедијалном и интердисциплинарном изразу пронађе универзални језик комуникације. Управо овакви пројекти показали су УНЕСКО мрежи да Нови Сад заслужује титулу креативног града у области медијских уметности. Стога „Дух места” остаје трајна уметничка инсталација и стална инспирација, не само као споменик протеклом веку, већ и као доказ да Нови Сад своју будућност гради на мосту између прошлости, уметности и креативне визије.
Изложба „Дух места – први век Дистрикта“ отворена је од среде до понедељка од 16 до 20 сати, док су понедељак и уторак нерадни.