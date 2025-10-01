ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – СЕВЕР Бечејци славили против Змајевчана после велике борбе

БЕЧЕЈ: Градски стадион крај Тисе. Гледалаца: 150. Судија; Кузмановић (Кула). Стрелци: Дабижљевић у 32. и Јанковић (пенал) у 75. минуту за ОФК Бечеј 1918, а Кобиларев у 41. минуту за Обилић. Жути картони: Мијаиловић, Ђекић, Дабижљевић, Сладић (Бечеј), Вујошевић, Јокић, Лазић, Кобиаров, Узелац, Ковџан (Обилић).

ОФК БЕЧЕЈ 1918: Милованов 7, Мијаиловић 6 (од 55. Божичић 6,5, од 88. Војиновић -), Ј. Ћук 7 (Сладић -), Перић 6, Миливојевић 6,5, Марковић 6,5, Дабижљевић 7,5, Ђекић 7, Михајловић 6,5 (Копре -), Татић 6, Јанковић 8 (Ковачев -).

ОБИЛИЋ: Антовић 6,5, Ковџан 6 (Квргић -), Илић 6, Кнежевић 6,5, Лазић 6 (Рикало -), Шћепановић 6, Узелац 6, Кобиларов 7 (Недић -), Јокић 6, Вујошевић 6, Баришић 6 (од 46. Алексић 6).

Заслужено су Бечејци победили Змајевчане, али су тешко дошли до три бода.

Не толико због добре игре гостију, него због промашених прилика. На крају, одлучио је повратник у тим Стефан Јанковић, који је реализовао најстрожу казну и постигао свој шести гол у актуелној сезони..

Први су се радовали Бечејци, јер је Дабижљевић у 32. минуту материјализовао успешну акцију саиграча. Када су сви очекивали да ће се на одмор отићи минималцем домаћих, Кобиларов је мајсторским шутем из слободног ударца погодио супротан угао немоћног Милованова.

Било је прилика и на једној и на другој страни. Више пред голом гостију. Но, Вујошевић је у 52. минуту избио сам пред гол домаћина, али је Милованов истрчао и сачувао мрежу.

Јанковић је могао и из игре да се упише у листу стрелаца, али је у 61. минуту после контре желео да проигра Ђекића, који је био за мало кратак да лопту скрене у мрежу, а у 78. минуту је после новог контранапада Јанковић шутирао крај гола.

В. Јанков

Хајдук 1912 – Тиса 2:1 (1:0)

КУЛА: Стадион „Милан Средановић“, гледалаца 200. Судија: Жутић (Ловћенац). Стрелци: Божовић у 8. и Пронек у 73. за Хајдук 1912, а Провчи у 87. минуту за Тису. Жути картони: Ђурковић, Радовић, Балабановић и Давидовић (Хајдук 1912), Славуљица (Тиса).

ХАЈДУК 1912: Дринчић 7, Ђурковић 7, Слијепчевић 7, Богићевић 7 (од 90+1 Ћук -), Јелић 6, Радовић 6 (од 67. Ђокић -), Макаји 7, Пронек 8, Божовић 7 (Давидовић -), Станковић – (од 6. Вујачић 7), Балабановић 8.

ТИСА: Слијепчевић 6, Фаркаш 7, Костић 6 (од 46. Кулојевић 7), Радојчић 7, Славуљица 7 (Томић -), Провчи 7, Моровић 6, Бошњак 7, Месарош 6 (Томишић -), Свитић 7, Новаковић 6 (од 46. Вујовић 6).

Куљани су остварили вредну победу савладавши Адорјанце. Победа је, уз три бода, вредна и због повратка самопоуздања у редове домаћих.

Сјајно су фудбалери Хајдука отворили сусрет и већ у 8. минуту стигли до вођства.

Идеално је Балабановић проиграо брзоногог Божовића који је побегао Месарошу, ушао у шеснаестерац и са 13 метара силовитим ударцем погодио горњи десни угао гола Слијепчевића. Евро гол!

Контролишући игру у првом полувремену Куљани су створили још неколико прилика, али их нису реализовали, па су са минималном предношћу отишли на одмор. У другом делу стрпљивом игром изабраници Слободана Вуковића су вешто чували предност, да би је у 73. минуту удвостручили.

Слободан ударац за Хајдук извео је Вујачић, упутио оштар центаршут у шеснаестерац Тисе, Балабановић захвата лопту главом, прослеђује је на бок до капитена Пронека шаље иза немоћног Слијепчевића.

Гости се нису предавали и у 87. минуту, након што је Томић силовитим ударцем погодио стативу, одбијену лопту у мрежу Дринчића убацио је Провчи, испоставило се само за почасни погодак.

Фудбалске табеле Резултати Резултат Бајша – Раднички 1918 (Р) 1:1 Раднички 1905 (Б) – Војводина 2:1 Бдућност (М) – Будућност (Г) 1:2 Пролетер – Младост (БП) 0:2 Хајдук (С) – Сутјеска 2:1 Бечеј 1918 – Обилић 2:1 Искра – ОФК Младост АПА 1:2 Хајдук 1912 (К) – Тиса 2:1 Пласман Поз Клуб Ут П Н И ГР Б 1 Хајдук (С) 7 5 2 0 13:6 17 2 Мл. АПА 7 5 1 1 16:8 16 3 Бдућност (Г) 7 4 2 1 18:8 14 4 Тиса 7 4 1 2 14:8 13 5 Војводина 7 3 2 2 12:12 11 6 Обилић 7 3 1 3 12:10 10 7 Радн. (Р) 7 2 4 1 10:8 10 8 Бечеј 7 3 1 3 9:11 10 9 Радн. (Б) 7 3 1 3 8:11 10 10 Хајдук (К) 7 2 3 2 13:11 9 11 Мл. (БП) 7 2 3 2 9:8 9 12 Бајша 7 2 2 3 13:13 8 13 Бдућност (М) 7 2 1 4 11:13 7 14 Искра 7 1 3 3 12:14 6 15 Пролетер 7 1 0 6 4:19 3 16 Сутјеска 7 0 1 6 5:19 1

Пролетер - Младост (БП) 0:2 (0:1)

РАВНО СЕЛО: Стадион Крај Јегричке, гледалаца око 200, Судија: Радуловић. Стрелци: Себастијан 20. Балиновић 57. (из пенала). Жути картони: Тројановић, Којичић, Панић (Пролетер), Плавшић, Себастијан, Лаћарак (Младост).

ПРОЛЕТЕР: Золотић, В. Цицмил, Кецман, Грујић, У. Цицмил, Андесилић (Зорић), Гаџић, Ђанковић, Тројановић (Панић), Којичић (Загорчић), Новићевић

МЛАДОСТ (БП): Кнежевић, Балиновић, Секулић, Бајић, Себастијан, Китић (Ристић), Плавшић, Мала, Тешендић (Лаћарак), Пантелић, Бохуш.

Бачкопетровчани су током целе утакмице доминирали, нарочито преко крилних играча, а десно крило Себастијан је био нерешива енигма за одбрану домаћих.

Пролетер је само у првих двадесетак минута успевао да уравнотежи игру, после чега им је лагано понестајало снаге што су гости вешто користили. У 20. минуту лепа акција гостију коју је Себастијан ефектно крунисао голом.

У другом полувремену Младост појачава темпо, игра организованије, а у 57. минуту у шеснаестерцу Пролетера оборен је нападач гостију, судија је без размишљања показао на пенал којег је Балиновић рутински реализовао.

Л. Киш

Будућност (М) - Будућност (Г) 1:2 (1:2)

МЛАДЕНОВО: Стадион „Милан Дувњак“, гледалаца 200, судија Илинчић (Б. Паланка). Стрелци: Пајкановић у 42. минуту за Будућност (М), Тасић у 24. и Жембери у 36. минуту за Будућност (Г). Ж. картони: Јурчевић, Чубрило и тренер Лазаревић Будућност (М.), Хрњез, Жембери, Буду. (Г).

БУДУЋНОСТ: Бојанић 7, М. Гајдобрански 7, Мустафовић 7, Л. Копања 7 (од 83. минута Јурчевић -), Д. Гајдобрански 7, Пајкановић 8, Кнежевић 7, Козомора 7 (У. Копања 7), Јелић 7 (од 46. минута Јевтић 7), Поповић 7 (од 46. минута Дукић 7), Петковић 7 (од 83. минута Чубрило -).

БУДУЋНОСТ (Г): Орос 8, Хрњез 7, Ковачевић 7, Срнка 7, Жембери 8, Липтак 7, Тасић 8, Немет 7 (од 90 минута Краљ -), Адамек 7 (од 90 + 4 Кања -), Павловић 7, Ћулибрк 7 (од 76. минута -).

Гости из Гложана дошли су у вођство у 24. минуту. Тасић је са око 14 метара погодио десни горњи угао.

Седам минута касније покушао је Немет, али је голман Бојанић сачувао гол. У 33. минуту Жембери је погодио леву стативу гола голмана домаћих Бојанића. Сјајним лоб ударцем, Станислав Жембери је у 36. минуту повисио вођство Гложанаца на 2:0.

Пет минута касније, Пајкановић је са четири - пет метара сместио лопту поред немоћног Ороса у мрежу за 1:2. Испоставило се на крају, да је то био и коначан резултат. У другом полувремену Младеновљани су имали више од игре, покушавали су да дођу до изједначења, али нису успели.

Колосалну прилику имао је резервиста Урош Копања у судијској надокнади, али је голман Орос на волшебан начин сачувао мрежу.

М. Ђ. Кременовић

Хајдук - Сутјеска 2:1(0:1)

СТАПАР: Стадион на Вашаришту, гледалаца 150, судија: Олујић(Кула). Стрелци: Жежељ у 58. и Симин у 86. минуту за Хајдук. Тот у 4. минуту за Сутјеску. Жути картони: Мазињанин, Бајчев, Ђустебек (Хајдук), Драгић, Чуде, Калудјеровић, Зекић, Хрњачки, Милићевић и Савчић (Сутјеска).

ХАЈДУК: Зорић, Струњаш, Жежељ, Рашковић, Крунц, Симин (Лисица), Мазињанин, Вулетић (Ђустебек), Пурић, Бајчев, Ф.Ковачев (Н. Ковачев).

СУТЈЕСКА: Дражић, Чуде, Калуђеровић, Бајић (Савчић) Зекић, Добродолски, Радовић (Милићевић) Хрњачки (Лађевић), Захорац, Тот, Зорић (Ери).

У дуелу првог и последњег тима на табели стапарски “хајдуци” су уз доста мука стигли до нове победе.

Гости су повели голом Тота већ у 4. минуту и поприлично пореметили концепцију игре домаћих. Сутјеска је могла постићи још који погодак у наставку, али у одлучујућим моментима стрелци нису били прецизни. У другом делу домаћи су појачали гас и у 58. минуту поравнали резултат поготком Жежеља.

До краја меча се водила беспоштедна борба уз прегршт жутих картона. Кључни моменат који је и одлучио победника догодио се у 86. минуту утакмице када је млади Срефан Симин затресао мрежу Сутјеске.

С. Јовин

Бајша - Раднички (Р) 1:1 (0:0)

БАЈША: Стадион Бајше, гледалаца 150, судија: Ждрња (Нови Жедник), стрелци: Л. Петровић у 73. за Бајшу, Влајић у 84. минуту за Раднички.

БАЈША: Бабин 7, Д. Петровић 7, Котор 6,5 (Вујичић 6,5), Малбаша 6,5 (Чанковић 6,5), Јеремић 6,5, В. Петровић 8, Батори 7 (Кривокапић 7), Нађ 7, Маријановић 7, Јокић 7, Наштегешин 7, Будимчевић 7,5 (Колак 6,59.

РАДНИЧКИ: Игњатовић 7, Кољевић 7, Агбаба 7, Лучар 6,5, Ђорђевић 7, Гајић 7, Бањац 6,5, Гуглета 7 (Стокић 6,5), Влајић 8, Јелић 6,5 (Кончар 7,5), Трифуновић 6,5 (Стаменковић 6,59.

Бајша је била боља, али су у финишу примили гол, па су морали да се задовољи бодом. е одлично одбранио.

С. Стојиљковић

Раднички - Војводина (БГ) 2:1 (2:1)

БАЈМОК: Спортски центар, гледалаца 300, судија: Мрђеновић (Врбас), стрелци: Бабић у 25. Милетић у 35. за Раднички, а Васин у 37. минуту за Војводину.

РАДНИЧКИ: С. Лебовић 7, Ф. Тосенбергер 7 (Шимић), Стојановић 8 (Десница), Л. Лебовић 7, Бабић 7 (Орчић 7), Вокић 7, Тапиша 7, Д. Тосенбергер 7, Петровић 7, Облаковић 7, Милетић 8.

ВОЈВОДИНА: Шмит 7, Донин 5, Дробац 5 (Вучковић 5), Калуђеровић 7, Васић 8, Миланковић 7, Гашић 6,5 (Лукић), Гибарић 6,5, С. Гашић 7, Перендић 7 (Илић), Јовић 7 (Ердељан).

Радост на трибинама беше у 25. минуту када је Стојановић извео корнер, а Бабић је послао лопту у мрежу.

Шмит је послао лопту у крнер. У 35. минуту Милетић, најбољи играч утакмице, постигао је гол за 2:0.

Два минута касније Драгољуб Васић је смањио резултат. У 80. минуту Милановић је имао прилику да изједначи, али на месту је био Лебовић.

С. Стојиљковић