У сусрет октобру, месецу старијих БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ У РУМИ

30.09.2025. 16:51
Пише:
Дневник
Извор:
Сремске вести
преглед
Фото: freepik ilustarcija

Поводом обележавања Октобра – месеца посвећеног старијим лицима, Дом здравља Рума у сарадњи са Општинским удружењем пензионера Рума организује акцију бесплатних здравствених прегледа.

Догађај ће се одржати у среду, 1. октобра, у термину од 10 до 12 часова, у сали Општинског удружења пензионера Рума, на адреси Вељка Дугошевића 142.

Сви заинтересовани пензионери имаће прилику да бесплатно измере крвни притисак, ниво шећера у крви, као и густину костију.

Циљ ове акције је подизање свести о значају редовних здравствених контрола у старијем животном добу, као и неговање бриге о најстаријим члановима наше заједнице.

