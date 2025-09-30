У сусрет октобру, месецу старијих БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ У РУМИ
30.09.2025. 16:51 16:57
Коментари (0)
Поводом обележавања Октобра – месеца посвећеног старијим лицима, Дом здравља Рума у сарадњи са Општинским удружењем пензионера Рума организује акцију бесплатних здравствених прегледа.
Догађај ће се одржати у среду, 1. октобра, у термину од 10 до 12 часова, у сали Општинског удружења пензионера Рума, на адреси Вељка Дугошевића 142.
Сви заинтересовани пензионери имаће прилику да бесплатно измере крвни притисак, ниво шећера у крви, као и густину костију.
Циљ ове акције је подизање свести о значају редовних здравствених контрола у старијем животном добу, као и неговање бриге о најстаријим члановима наше заједнице.