30.09.2025.
Нови Сад
ЗАТВАРА СЕ ПУТ СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ЈАРАК У среду завршни радови на делу овог државног пута ЕВО ГДЕ ЋЕ САОБРАЋАЈ БИТИ ПРЕУСМЕРЕН

30.09.2025. 11:16 11:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
радови на путу
Фото: Дневник

Због асфалтирања и извођења радова на завршном слоју коловоза, сутра ће бити затворен за саобраћај део државног пута IIБ 316 Сремска Митровица – Јарак између ватрогасног дома у Сремској Митровици и скретања за Шашинце.

Део овог државног пута биће затворен од 7 до 20 сати.

Због тога ће у овом периоду саобраћај бити преусмерен на пут Шашинци – Вогањ. 

радови јарак
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Срем
