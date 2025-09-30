ЗАТВАРА СЕ ПУТ СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ЈАРАК У среду завршни радови на делу овог државног пута ЕВО ГДЕ ЋЕ САОБРАЋАЈ БИТИ ПРЕУСМЕРЕН
30.09.2025. 11:16 11:20
Због асфалтирања и извођења радова на завршном слоју коловоза, сутра ће бити затворен за саобраћај део државног пута IIБ 316 Сремска Митровица – Јарак између ватрогасног дома у Сремској Митровици и скретања за Шашинце.
Део овог државног пута биће затворен од 7 до 20 сати.
Због тога ће у овом периоду саобраћај бити преусмерен на пут Шашинци – Вогањ.