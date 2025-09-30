ЛЕГЕНДАРНА АНДРЕА ЛЕКИЋ ДОБИЛА ФУНКЦИЈУ У РСС: За напредак женских селекција
Једна од најбољих рукометашица свих времена, Андреа Лекић завршила је богату каријеру, а пред смирај исте је са искусним саиграчицама погурала Србију ка Светском првенству победом над Словенијом.
Прослављена играчица свесна је да може да пружи још много спорту коју воли, али ван терена. Андреа Лекић обављаће функцију
Позив који је прихватила је и природан наставак каријере жене која је две деценије симбол борбе, квалитета и лидерства.
- Почиње нова прича у мојој каријери и веома сам срећна што ће бити у српском рукомету. Свесна сам тежине и одговорности посла, али спремна да од првог дана радим потпуно посвећено – рекла је Лекићева.
Кад је реч о амбицијама, доскорашњи капитен репрезентације Србије каже:
-Циљеви су, као и кад сам била на терену, увек високи. Сад превасходно мислим на просперитет рукомета, ширењу базе, раду са млађим селекцијама, а имам планове и визију како би то требало да изгледа. Имамо квалитетне и добре млађе селекције, уз добар рад који је већ видљив, желим да та дечица израсту у добре и квалитетне играчице. То треба да нам је свима заједнички циљ – рекла је прослављена рукометашица.
Доскорашњи директор мушке селекције Младен Бојиновић добиће шира овлашћења и обављаће функцију као и Андреа Лекић само у мушком тиму.