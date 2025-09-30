overcast clouds
ЛЕГЕНДАРНА АНДРЕА ЛЕКИЋ ДОБИЛА ФУНКЦИЈУ У РСС: За напредак женских селекција

30.09.2025. 12:04 12:27
Пише:
Дневник
РСС
Фото: РСС

Једна од најбољих рукометашица свих времена, Андреа Лекић завршила је богату каријеру, а пред смирај исте је са искусним саиграчицама погурала Србију ка Светском првенству победом над Словенијом.

Прослављена играчица свесна је да може да пружи још много спорту коју воли, али ван терена. Андреа Лекић обављаће функцију

По­зив ко­ји је при­хва­ти­ла је и при­ро­дан на­ста­вак ка­ри­је­ре же­не ко­ја је две де­це­ни­је сим­бол бор­бе, ква­ли­те­та и ли­дер­ства.

- По­чи­ње но­ва при­ча у мо­јој ка­ри­је­ри и ве­о­ма сам срећ­на што ће би­ти у срп­ском ру­ко­ме­ту. Све­сна сам те­жи­не и од­го­вор­но­сти по­сла, али спрем­на да од пр­вог да­на ра­дим пот­пу­но по­све­ће­но – ре­кла је Ле­кићева.

Кад је реч о ам­би­ци­ја­ма, до­ско­ра­шњи ка­пи­тен ре­пре­зен­та­ци­је Ср­би­је ка­же:

-Ци­ље­ви су, као и кад сам би­ла на те­ре­ну, увек ви­со­ки. Сад пре­вас­ход­но ми­слим на про­спе­ри­тет ру­ко­ме­та, ши­ре­њу ба­зе, ра­ду са мла­ђим се­лек­ци­ја­ма, а имам пла­но­ве и ви­зи­ју ка­ко би то тре­ба­ло да из­гле­да. Има­мо ква­ли­тет­не и до­бре мла­ђе се­лек­ци­је, уз до­бар рад ко­ји је већ ви­дљив, же­лим да та де­чи­ца из­ра­сту у до­бре и ква­ли­тет­не игра­чи­це. То тре­ба да нам је сви­ма за­јед­нич­ки циљ – рекла је прослављена рукометашица.

Доскорашњи директор мушке селекције Младен Бојиновић добиће шира овлашћења и обављаће функцију као и Андреа Лекић само у мушком тиму.

Спорт Рукомет
