ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ У ГАЛЕРИЈИ „ПРОМЕТЕЈ” О знаменитим Србима и Српкињама
30.09.2025. 10:55 10:58
Промоција књиге „Знаменити Срби и Српкиње балканских ратова и Великог рата (1912–1918)”, аутора Батрића Ћаловића биће одржана данас од 19 часова у Галерији „Прометеј”, Улица Светозара Милетића 16.
Осим аутора, говориће генерални секретар Матице српске историчар др Милан Мицић и декан Педагошког факултета у Сомбору историчар др Саша Марковић. У музичком делу програма наступиће оркестар „Варадинум”, удружење за неговање културе и уметности.
Улазак је бесплатан.