ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ У ГАЛЕРИЈИ „ПРОМЕТЕЈ" О знаменитим Србима и Српкињама

30.09.2025. 10:55
Пише:
Јована Вукашиновић
Извор:
Дневник
Прометеј
Фото: промо

Промоција књиге „Знаменити Срби и Српкиње балканских ратова и Великог рата (1912–1918)”, аутора Батрића Ћаловића биће одржана данас од 19 часова у Галерији „Прометеј”, Улица Светозара Милетића 16.

Осим аутора, говориће генерални секретар Матице српске историчар др Милан Мицић и декан Педагошког факултета у Сомбору историчар др Саша Марковић. У музичком делу програма наступиће оркестар „Варадинум”, удружење за неговање културе и уметности.

Улазак је бесплатан.

промоција књиге
Нови Сад
