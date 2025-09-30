ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ЈУГ Милош Тришић погодио директно из корнера
Фрушкогорски партизан - Дунав 3:0 (0:0)
БУКОВАЦ: Стадион Фрушкогорског пртизана, гледалаца: око 150, судија: Тошић (Нови Сад), стрелци: Попадић у 48, Тришић у 57. и 61. минуту (Фр. партизан). Жути картони: Чергић, Слијепчевић, Спасојевић (Фр. партизан), Лалић (Дунав).
ФР. ПАРТИЗАН: Слијепчевић, Девић, Попадић (Шкрбић), Клинцов, Марковић, Илић (Петровић), Чергић (Ћирковић), Спасојевић, Симић (Поповић), Бјелић, Тришић (Кантар).
ДУНАВ: Бојанић, Матовић, Дражета (Шавија), Перовић, Бошковић (Шипка), Зоговић (Лалић), Мирковић, Туран, Атанасковић, Кулић (Љубовић), Кудрић (Илић).
Буковчани су освојили важне бодове на свом терену против чврстих гостију из Старих Бановаца. У првом делу утакмице није било голова али је вођена права борба на терену.
Друго полувреме почело је иницијативом домаћих. У 48. минуту Буковчани су извели акцију по десној страни са неколико додавања, Девић је одлично проиграо Мирка Попадића, који је сам изашао испред голмана и преварио га.
Други гол права је мајсторија Милоша Тришића. У 57. минуту извео је корнер са леве стране, снажно и прецизно, лопта је директно ушла у мрежу испод пречке голмана Бојанића.
И трећи гол Буковчана био је прелеп. У 57. минуту извели су скраћени корнер, Попадић је додао лопту Тришићу који је тукао са ивице казненог простора гостију и погодио малу мрежу.
Шумар - Јадран 0:1 (0:0)
ОГАР: Стадион Шумара, гледалаца: 110, судија: Скакавац (Рума), стрелац: Трапић у 83. минуту. Жути картони: Врачевић, Мандић, Пантелић (Шумар), Секулић, Делић, Писар, Живановић, Крстић, Пејић (Јадран).
ШУМАР: Младеновић, Вукићевић, Живковић (Инђић), Матић, Мандић (Петковић), Радишић, Јанковић, Јовичић (Грујичић), Млађеновић, Марковић, Пантелић (Марић).
ЈАДРАН: Јовишић, Секулић (Трапић), Писар, Узелац (Цекић), Радмиловић, Петровић, Делић (Пејић), Михајловић (Ромац), Живановић, Матић, Крстић.
ТСК - Доњи Срем 0:3 (0:1)
ТЕМЕРИН: Стадион ТСК-а, гледалаца: око 100, судија: Дувњак (Нови Сад), стрелци: Ђокић у 38, Вукмановић у 55. и Богдан у 59. минуту. Жути картони: Ергарац, Томић (ТСК), тренер Перић, Савић (Доњи Срем).
ТСК: Вуковић, Лахош, Јовишић, А. Кнежевић, В. Кнежевић (Вукотић), Ковачевић, Марић, Пуповац (Васић), Ергарац, Ратић (Томић), Остојић.
ДОЊИ СРЕМ: Ристић, Велковски, Царић (Дрекић), Ђекић, Савић, Крнета, Вукмановић (Симић), Трпчевић, Богдан (Љубојевић), Ђокић (Ибишић), Милаковић (Вуковић).
ЛСК - Индекс 0:2 (0:1)
ЛАЋАРАК: Стадион ЛСК-а, гледалаца: око 110, судија: Мушицки (Рума), стрелци: Ренић у 45. и Томић у 70. минуту. Жути картони: Симуновић (ЛСК), Петровић (Индекс).
ЛСК: Веселиновић, Туцаковић, Белић, Тарадајко (Мачвански), Вуколић, Станић, Босанчић (Микић), Симуновић, Радоњић (Денковић), Стојчић (Шућак), Савиновић.
ИНДЕКС: Бузаџија, Вујовић, Петровић, Дунђерски, Пантић, Ренић (Томић), Бобар, Петровић (Станковић), Лепојевић (Радаковић), Зељковић, Продановић (Крповић).Припремио:
М. Ковачевић