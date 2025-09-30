overcast clouds
14°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ЈУГ Милош Тришић погодио директно из корнера

30.09.2025. 11:28 11:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: youtube prinstcrin/ FSV

Фрушкогорски партизан - Дунав 3:0 (0:0)

БУКОВАЦ: Стадион Фрушкогорског пртизана, гледалаца: око 150, судија: Тошић (Нови Сад), стрелци: Попадић у 48, Тришић у 57. и 61. минуту (Фр. партизан). Жути картони: Чергић, Слијепчевић, Спасојевић (Фр. партизан), Лалић (Дунав). 

ФР. ПАРТИЗАН: Слијепчевић, Девић, Попадић (Шкрбић), Клинцов, Марковић, Илић (Петровић), Чергић (Ћирковић), Спасојевић, Симић (Поповић), Бјелић, Тришић (Кантар). 

ДУНАВ: Бојанић, Матовић, Дражета (Шавија), Перовић, Бошковић (Шипка), Зоговић (Лалић), Мирковић, Туран, Атанасковић, Кулић (Љубовић), Кудрић (Илић). 

Буковчани су освојили важне бодове на свом терену против чврстих гостију из Старих Бановаца. У првом делу утакмице није било голова али је вођена права борба на терену. 

Друго полувреме почело је иницијативом домаћих. У 48. минуту Буковчани су извели акцију по десној страни са неколико додавања, Девић је одлично проиграо Мирка Попадића, који је сам изашао испред голмана и преварио га. 

Други гол права је мајсторија Милоша Тришића. У 57. минуту извео је корнер са леве стране, снажно и прецизно, лопта је директно ушла у мрежу испод пречке голмана Бојанића. 

И трећи гол Буковчана био је прелеп. У 57. минуту извели су скраћени корнер, Попадић је додао лопту Тришићу који је тукао са ивице казненог простора гостију и погодио малу мрежу. 

Шумар - Јадран 0:1 (0:0)

ОГАР: Стадион Шумара, гледалаца: 110, судија: Скакавац (Рума), стрелац: Трапић у 83. минуту. Жути картони: Врачевић, Мандић, Пантелић (Шумар), Секулић, Делић, Писар, Живановић, Крстић, Пејић (Јадран).

ШУМАР: Младеновић, Вукићевић, Живковић (Инђић), Матић, Мандић (Петковић), Радишић, Јанковић, Јовичић (Грујичић), Млађеновић, Марковић, Пантелић (Марић).

ЈАДРАН: Јовишић, Секулић (Трапић), Писар, Узелац (Цекић), Радмиловић, Петровић, Делић (Пејић), Михајловић (Ромац), Живановић, Матић, Крстић. 



Фудбалске табеле

Резултати

Меч Резултат
Јединство - Борац 0:3
Фрушкогорски партизан - Дунав 3:0
Хајдук - Раднички (НП) 1:1
Шумар - Јадран 0:1
Срем - Слога 0:2
ТСК - Доњи Срем 0:3
Раднички (Ш) - Подунавац 1:3
ЛСК - Индекс 0:3

Пласман

Poz Клуб Ут П Н И ГР Б
1 Индекс 7 7 0 0 17:7 21
2 Радн. (НП) 7 4 2 1 15:2 14
3 Хајдук 7 4 2 1 16:9 14
4 Борац 7 4 2 1 9:5 14
5 Доњи Срем 7 4 1 2 15:5 13
6 Јадран 7 4 1 2 10:8 13
7 Слога 7 4 1 2 11:10 13
8 Подунавац 7 3 2 2 9:9 11
9 Шумар 7 3 1 3 9:5 10
10 Дунав 7 2 2 3 8:11 8
11 Ф. партиз. 7 2 1 4 6:12 7
12 Срем 7 1 3 3 9:10 6
13 ТСК 7 1 1 5 8:13 4
14 Радни. (Ш) 7 1 1 5 6:20 4
15 ЛСК 7 0 3 4 5:13 3
16 Јединство 7 0 1 6 4:18 1

ТСК - Доњи Срем 0:3 (0:1)

ТЕМЕРИН: Стадион ТСК-а, гледалаца: око 100, судија: Дувњак (Нови Сад), стрелци: Ђокић у 38, Вукмановић у 55. и Богдан у 59. минуту. Жути картони: Ергарац, Томић (ТСК), тренер Перић, Савић (Доњи Срем).

ТСК: Вуковић, Лахош, Јовишић, А. Кнежевић, В. Кнежевић (Вукотић), Ковачевић, Марић, Пуповац (Васић), Ергарац, Ратић (Томић), Остојић.

ДОЊИ СРЕМ: Ристић, Велковски, Царић (Дрекић), Ђекић, Савић, Крнета, Вукмановић (Симић), Трпчевић, Богдан (Љубојевић), Ђокић (Ибишић), Милаковић (Вуковић).   

ЛСК - Индекс 0:2 (0:1)

ЛАЋАРАК: Стадион ЛСК-а, гледалаца: око 110, судија: Мушицки (Рума), стрелци: Ренић у 45. и Томић у 70. минуту. Жути картони: Симуновић (ЛСК), Петровић (Индекс).

ЛСК: Веселиновић, Туцаковић, Белић, Тарадајко (Мачвански), Вуколић, Станић, Босанчић (Микић), Симуновић, Радоњић (Денковић), Стојчић (Шућак), Савиновић.

ИНДЕКС:  Бузаџија, Вујовић, Петровић, Дунђерски, Пантић, Ренић (Томић), Бобар, Петровић (Станковић), Лепојевић (Радаковић), Зељковић, Продановић (Крповић).Припремио: 

М. Ковачевић

 

војвођанска лига југ мале лиге
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај