РУШИ СЕ ЛЕГЕНДАРНИ СТАДИОН МИЛАНА И ИНТЕРА! Градско веће одобрило продају, пројекат је вредан 1,2 милијарде евра

После више од 11 сати жестоке расправе, Градско веће Милана одобрило је продају легендарног стадиона "Сан Сиро"фудбалским клубовима Интер и Милан, чиме је отворен пут за изградњу потпуно новог, модерног здања.

Одлука је донета јутрос у 3.46 часова, када је 24 одборника гласало за, 20 против, док су два била уздржана. Укупно је разматрано чак 239 амандмана, што говори о озбиљности и контроверзи пројекта вредног 1,2 милијарде евра.

Клубови ће за стадион и околно земљиште површине 28 хектара платити 197 милиона евра. Планирано је да нови стадион, капацитета 71.000 места, буде завршен до 2031. године, а Милан и Интер ће га, као и до сада, заједнички користити.

Фото: unsplash.com, ilustracija

Дискусију су обележиле оштре речи, посебно на рачун председника клубова, Бепеа Мароте (Интер) и Паола Скаронија (Милан), које су поједини одборници назвали "старима" и критиковали због става према градској политици.

Занимљиво, странка Форца Италија била је уздржана, признајући да предлог има недостатке, али и истакавши потенцијал пројекта у погледу отварања нових радних места, модернизације инфраструктуре и урбаног развоја Милана.