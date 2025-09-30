ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ИСТОК Великоселци после слабог старта хватају залет
Козара - Задругар 4:1 (1:0)
БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО: Стадион Козаре, гледалаца 150, судија: Томаш (Вршац). Стрелци: Спахић у 1. минуту (из пенала), Ћорић у 57. и 67. и Зељковић у 61. за Козару, а Козловачки у 67. минуту за Задругар. Жути картони: Лисица, Пенавски и Зељковић (Козара), Ђ. Лучић (Задругар).
КОЗАРА: Шево 7,5, Лисица 7 (Коцкар 7,5), Рофа 6,5 (Протић 6), М. Бунић 7 (Овука), Јанков 7,5, Спахић 7,5, Ђорић 7,5, Радивојац 7, Пенавски 7 (Лабус 7), Томић 7,5, Зељковић 7,5.
ЗАДРУГАР: В. Лучић 6,5, Данко 6,5 (Ђ. Лучић 6,5), Мршевић 7, Обрадов 7 (Зељаки 6), Лукић 6, Вукоје 6 (Станишић 6), Пандуров 7, Маљукан 7, Козловачки 7, Зорић 6,5, Драговић 6,5.
Након што у првих пет кола нису постигли ни један гол и остварили само један реми, Великоселци су у последња два кола освојили шест бодова.
Постигли су 13 голова, а примили само један, и полако се враћају у жељени ритам.
Овога пута после брзог гола већ у 1. минуту са беле тачке нови чланови војвођанског Истока, фудбалери Задругара имали су две лепе прилике да савладају Шеву, а онда у периоду од само 10 минута, од 57. до 67. минута прилими три гола, да би након тога Козловачки постигао почасни погодак.
П. Трнић
Полет – ОФК Граднулица 1:13 (0:5)
ИДВОР: Гледалаца: 150. Судија: Сантрач (Павлиш). Стрелци: Ковачевић у 58. за Полет, Мићић у 5. аутогол, Влаучин у 11, 52, и 90, Лисица у 21, Руњевац у 24, Јонаш у 35. и 60, Станић у 54, Ковачевић у 65, Кнежевић у 70 из пенала, Чокулов у 72, Матић у 83. минуту за Граднулицу.
ПОЛЕТ (И): Мандић 5, Ђукановић 5, Ратковић 5, Мићић 5 (Бузаџија 5), Чермељ 5, Бартош 5,5, Стојановски 5, Јосимов 5 (Ни. Вукшић 5), Јованов 5 (Ковачевић 5), Скокна 5, Не. Вукшић 5.
ОФК ГРАДНУЛИЦА: Којић -, Тасић 7 (Радуловић 7), Кнежевић 7,5, Руњевац 7,5 (Чокулов 7), Јонаш 7,5 (Матић 7), Рудан 7, Зекановић 7,5, Станић 7, Влаучин 8, Лисица 7,5, Прец 7 (Ковачевић 7).Б.Стојковски
Раднички - Долово 1:0 (1:0)
ЗРЕЊАНИН: Стадион поред Скробаре. Гледалаца: 100. судија: Марковић. Стрелац: Димитријевић у 34. минуту.
РАДНИЧКИ: Лавирац 7, Шемић 7,5, Ђурђевић 7, Каурић 6 (Велевски 6,5), Граховац 7, Сандић 7, Голић 7 (Манојловић), Анђелковић 7, Рајачић 7 (Иванчевић), Јанковић 8, Димитријевић 7,5 (Станић).
ДОЛОВО: Томић 6,5, Миловац 6, Петковић 6 (Каранфиловски 6,5), Ивановић 7, Ђорђевић 6, Пештерац 7, Ракоњац 7 (Шарац), Шево 6, Глиговић 6,5, Адвигов 6,5, Граовац 6 (Јерков).
Глогоњ – Јединство 2:1 (0:1)
ГЛОГОЊ: Гледалаца: 100. Судија: Пјевац (Зрењанин). Стрелци: Мршовић у 61, Стаменовић у 90. за Глогоњ, Шушњар у 41. минуту за Јединство.
ГЛОГОЊ: Тешовић 6,5 Грујић 7, М. Додић 7,5, Ковач 7, Мршовић 7,5, Костадионовић 7, Ј. Васић 7, Ивић 7, Шутановац 7, В. Васић 7, Петровић 6 (Стаменовић 7,5).
ЈЕДИНСТВО (БК): Б.Тривуновић 7, Рапаић 6 (Марчетић 6), Кораћ 7, Грбић 7, Ајдарић 6,5, Вираг 6,5, Шушњар 7, Дучић 7, Јокић 6 (Туркуљ 6), Максимовић 6,5, Милановић 6,5.
Б. Стојковски
Борац – Црвена звезда 3:2 (1:0)
СТАРЧЕВО: Гледалаца: 150. Судија: Марков (Зрењанин). Стрелци: Јовановић у 29, У. Лукић у 59. и 86. за Борац, Голијанин у 74, Попесков у 90+5. минуту за Ц. звезду.
БОРАЦ: Лапић 7, Јоковић 7, Д.Петковић 7, Туркаљ 7, А.Петковић 7, Малиџан 7, Добросављевић 7, Јовановић 7,5, У.Лукић 7,5 (Малиџан -), Маленовић 7 (Андрић -), Бањац 7 (Ковачевић 7).
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Ћирић 7, Лајић 6 (Видић 6), Лаништанин 7, Детари 6,5, Цвијановић 7, Попесков 7, Голијанин 7, Кнежевић 6,5 (Крстин 6,5), Мастило 7, Барбул 6,5, Цуцић 6 (Војводић 6).Б.Стојковски
Јединство – Слобода 4:3 (2:0)
ВЛАЈКОВАЦ: Гледалаца: 100. Судија: Стојадиновић (Панчево). Стрелци: Петровић у 41, 45, и 49, Ћирка у 79. за Јединство, Галић у 60, Врбачки у 75. и 89. минуту за Слободу
ЈЕДИНСТВО: Узелац 7, Б.Тешић 7, Блажу 7 (Тошаковић 7), Нецин 7, Цигановић 7 (Л.Тешић 7), Лунц 7,5, Јанков 7 (Питик 7), Ћирка 7,5, А.Царан 7, И.Царан 7 (Бобић 7), Петровић 8 (Радмановац 7), Мајсторовић 7.
СЛОБОДА: Живков 6, Благојевић 6, Карановић 6, Марковић 6, Јовандић 6,5, Галић 7, Врбачки 7, Француски 6,5, Мркеља 6, Ђурђевић 6 (Терзин 6), Ћосић 6,5.
Б. Стојковски