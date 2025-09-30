ПРВА НОВОСАДСКА ЛИГА Титељани декласирали лидера на табели
Тител - Славија 4:0 (2:0)
ТИТЕЛ: Спортски центар, гледалаца 200, судија: Лукић (Нови Сад), стрелци: Стојановић у 28. и 45, Цетењи у 74. и 90. минуту. Црвени картон: Карас (Тител).
ТИТЕЛ: Ћурувија 7,5, Ружин 7,5, Б. Шер 7,5, Стојановић 8 (Дистл), Мијић 7,5, Јосиповић 7,5, Павков 7 (Петровић 7), Цетењи 8, Карас 7, Д. Шер 7 (Караташевски 7), Пешти 7.
СЛАВИЈА: Барјактаровић 6,5, Гајић 6,5, Блешић 6,5, Богданов 7, Жилић 6,5 (Станковић), Батинић 7, Путник 6,5 (Лековић), Вајић 7 (Ерор 7), Остојић 7, Вулетић 6,5 (Ћеха 6,5), Вуколић 6,5 (Ђорђев 6,5).
Најбоља игра фудбалера Титела од почетка првенства и то против лидера на табели.
У 28. минуту Цетењи је прошао по левој страни и упутио одличан центаршут, што користи Лука Стојановић и главом погађа мрежу за вођство домаћих. Имали су и гости пар добрих прилика, али корпулентни голман домаћих је то осујетио, да би у последњим тренуцима првог дела Лука Стојановић имао лопту на половини игралишта, пошао је пар корака, уочио је да је голман гостију изашао и ефектним лоб ударцем постигао гол.
У наставку утакмице домаћи су успели паметном игром да стигну до трећег поготка. После добре и брзе акције Ференц Цетењи је у 74. минуту погодио мрежу гостију и увећао предност, а само два минута касније Карас је упарио жуте картоне, па су домаћи остали са играчем мање, али су знали како да сачувају мрежу.
Када су сви очекивали крај утакмице, Јован Караташевски је повео контру и онда несебично додао до Цетењија, који погађа празан гол и поставља коначан резултат.
М. Н. Петровић, Ј. Радивојевић
ЖСК - Јединство 3:0 (1:0)
ЖАБАЉ: Стадион ЖСК, гледалаца 200, судија: Каплијев (Нови Сад), стрелци: Грбић у 7. и Јовановић у 71. и 83. минуту. Жути картони: Савановић, Марков, Ђурђић, Јовановић (ЖСК), Виторац, Малиновић, Радмановац, Тепић (Јединство).
ЖСК: Савановић 7, Брежњак 7, М. Марков 7, Д. Ђурђић 7, Јерковић 7, Везилић 7, Д. Марков 7 (А. Ђурђић), Грбић 7 (Исаковски 7), Јовановић 8, Солдат 7, Клисарић 7 (Дамјановић).
ЈЕДИНСТВО: Танкосић 7, Клинцов 6, Додић 6 (Петровић), Рондовић 6, Пановић 6, О. Тепић 6 (Димић), Виторац 6, Ћирин 6 (Вечански), Малиновић 6, Маливук 6 (Станчић 6), Радмановац 6.
У правом фудбалском амбијенту одиграле су комшије сусрет у коме су Жабаљци у свему надвисли Госпођинчане. Гол у уводним минутима млађаног Драгана Грбића у многоме је одредио ток сусрета, да би у наставку најискуснији у саставу домаћина, Марко Јовановић, са два гола ставио тачку.
П. Бундало
Шајкаш - Борац 0:2 (0:0)
КОВИЉ: СЦ “Ада”, гледалаца 100, судија: Штрбац (Сремска Каменица), стрелци: Стајић у 61. (из пенала) и Зељко у 90+3. минуту. Жути картони: Бишкуповић, Мићин, Рулић, Цвијић (Шајкаш), Гргић (Борац).
ШАЈКАШ: Јосимов, Бишкуповић (Цвијић), Мићин, Хорват, Рулић, Алексић (Војновић), Шегуљски (Деспотов), Ђаковић, Пушић, Кунић (Пожарев), Васић (Беновић).
БОРАЦ: Ранков, Берић, Свитић, Павловић, Зељко, Туцаков, Амиџић, Томин (Гргић), Богојевић (Стајић), Адамек (Јозић), Тубић.
Екипа Борца под диригентском палицом Салета Гостојића полако је укомпоновала екипу и везала две победе на гостовањима.
Победили су у Ковиљу екипу Шајкаша која је до краја прелазног рока успела да консолидује своје редове довођењем неколико квалитетних фудбалера. У првом полувремену утакмица је протекла у испитивању снага.
Најбољу прилику пропустио је Адамек за госте. Наставак је донео доста узбуђења. Први погодак дело је Стајића, који је био неумољив са беле тачке, претходно је у казненом простору оборен Гргић.
Пре другог поготка обе екипе пропустиле су неколико изгледних прилика, а тачку је ставио Адамек који је лепо пласирао лопту поред голмана Јосимова након повратне лопте Гргића.
Ђ. Л.
Југовић - Петроварадин 0:2 (0:0)
КАЋ: СЦ “Сигет”, гледалаца 100, судија: Вучковић (Сремска Каменица), стрелци: Ракановић у 83. и Губеринић у 90+1. минуту. Жути картони: Шите, Рис, Милојевић, Макивић, Илић (Југовић), Шурлан, Карталија (Петроварадин). Црвени картони: Ковачевић (Југовић), Карталија (Петроварадин).
ЈУГОВИЋ: Ковачевић, Гаврилов (Ђекић), Гвозденовић, Лаврек, Миљанић (Пантелић), Шите (Булат), Николић, Рис, Милојевић, Макивић, Илић.
ПЕТРОВАРАДИН: Страјнић, Шурлан (Бабић), Стантић (Губеринић), Карталија, Гагић (Вукобратовић), Чича, Поповић (Ковачевић), Ракановић, Анушић (Папуга), Спасић, Мудрић.
Утакмица у Каћу решена је тек у последњих десетак минута. Гости из Петроварадина иако су имали иницијативу током већег дела сусрета, успели су да сломе отпор фењераша тек у 83. минуту преко Ракановића. У надокнади времена Губеринић је поставио коначан резултат.
Ђ. Л.
Цемент - Хајдук (Ч) 3:0 (0:0)
БЕОЧИН: Стадион Цемента, гледалаца 40, судија: Влајић (Буковац), стрелци: Ракић у 56. и Ђаковић у 72. и 76. минуту. Жути картони: Плавшић (Цемент), Поповић (Хајдук).
ЦЕМЕНТ: Мандић, В. Сапунџић, Зељковић (Брацановић), Жакула, Н. Сапунџић, Шаренац (Убовић), Татић, Тубић (Старчевић), Ракић, Шаковић, Плавшић (Ђерић).
ХАЈДУК: Мандић, В. Сапунџић, Зељковић (Брацановић), Жакула, Н. Сапунџић, Шаренац (Убовић), Татић, Тубић (Старчевић), Ракић, Ђаковић, Плавшић (Ђерић).
Након првог дела сусрета није било превише узбуђења тако да се на одмор отишло без погодака. У наставку сусрета у распону од 20 минута домаћи су сломили отпор Чуружана и уписали нова три бода која их остављају на високом другом месту на табели.
Ђ. Л.
Футог - Црвена звезда 2:1 (1:0)
ФУТОГ: Стадион Футог, гледалаца 50, судија: Морача (Сремска Каменица), стрелци: Шумар у 23. и Попадић у 68. за Футог, а Станковић у 86. минуту за Ц. звезду. Жути картони: Стевановски и У. Кутањац (Футог), Дмичић (Ц. звезда).
ФУТОГ: Мандић, Медић, Шумар, Швоња, Токин, Стевановски, Попадић, Панић (У. Кутањац), Трифуновић (Вулић), Н. Кутањац, Милић.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Цветиновић, Девушић, Станковић, А. Папрић, С. Папрић, Смајић (Дмичић), Роксандић, Јанић, Играчев, Суботин, Бандић.
Футожани су на свом терену успели да савладају одличну екипу Црвене звезде. Држали су домаћи утакмицу под контролом до пред сам крај када је фудбалер Звезде Станковић смањио резултат и увео сусрет у неизвесност. Ипак, искусна екипа каква је Футог сачувала је предност и уписала вредна три буда пред наставак шампионата.
Ђ. Л.
Омладинац - Пролетер 3:3 (0:1)
СТЕПАНОВИЋЕВО: Стадион Омладинца, гледалаца 70, судија: Паштар (Ветерник), стрелци: Ристић у 57. Стојановић у 73. и Кресоја у 84. за Омладинац, а Паповић у 20. 69. и 90. минуту за Пролетер. Жути картони: Мрђан (Омладинац), Радиновић, Илић, Паповић (Пролетер). Црвени картони: Мрђан (Омладинац), Илић (Пролетер).
ОМЛАДИНАЦ: Зељковић, Малиновић, Савић (Јакшић), Родић, Панић, Стојановић, Пилиповић (Бецић), Мрђан, Живојнов (Кресоја), Мартиновић (Софранин), Ристић.
ПРОЛЕТЕР: Недељковић, Бараћ, Прљевић, Радиновић (Маринковић), Илић, Вукашиновић, Бабић, Губеринић, Марјановић, Паповић, Миловац (Дракулић).
У Степановићеву је виђена занимљива утакмица са много преокрета и лепих погодака. Екипа Пролетера успела је пред сам крај прелазног рока да доведе неколико звучних појачања и састави одличан тим састављен од искусних играча. На утакмици се истакао Паповић који је постигао хет – трик.
Ђ. Л.