(ВИДЕО) ПОКУШАО ДА НАПИЈЕ ЈОКИЋА ПА НИЈЕ ЗНАО ДО СОБЕ ДА СТИГНЕ Браун: "Ракија са Николом није била паметна идеја, обило ми се о главу" ПРОПУСТИО ЛЕТ ЗБОГ СРБИНА
Брус Браун, искусни НБА ас који је био део шампионске генерације Денвера, поново је обукао дрес тима из Колорада, по повратку у клуб у ком је пружао најбоље партије у каријери, присетио се тренутака када је Денвер освојио шампионску титулу победом у петој утакмици финалне серије против Мајамија.
Далеко слабије сећа се чувене прославе титуле у Лас Вегасу, када је дошао у клуб са намером да напије Николу Јокића, а план му се на крају обио о главу.
"Сви су видели моју Инстаграм причу где са Николом пијем чашу по чашу. Није била најпаметнија идеја. Вероватно то нећу поновити ако опет освојимо титулу. Али било је сјајно…", каже Браун и додаје:
"Отишли смо у Вегас, мислим да смо били у МГМ-у, и рекао сам му: 'Напићу те вечерас'. Није пио за вечером, али ми је одговорио: 'Видећемо'. Донели су му ракију и рекао сам: 'Хајде, идемо чаша за чашу.' Он је рекао: 'Ајде, идемо.' И не сећам се како сам стигао до собе. А лет нам је био у девет или десет ујутру. У клуб се иде тек око два. Он је стигао на лет, ја нисам. Пробудио сам се тек око 11", открио је искусни кошаркаш.
